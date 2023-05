Wie promoveert er opnieuw naar eerste klasse? RWDM en SK Beveren vechten spannende titelstrijd uit in 1B

De titelstrijd in de tweede voetbalklasse (1B) nadert zijn ontknoping. De Brusselse club RWDM staat aan de leiding. SK Beveren volgt op slechts één punt.

In de Challenger Pro League (1B) gaat de titelstrijd nog tussen twee ploegen: Racing White Daring Molenbeek (RWDM) en SK Beveren. Met nog twee speeldagen te gaan, kan RWDM komend weekend bij verlies van Beveren de promotie naar eerste klasse afdwingen. Daarvoor moet het gaan winnen op het veld van Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge. Een moeilijke opdracht, zo bleek in het verleden.

RWDM verloor in het reguliere seizoen al tweemaal van Club NXT. Ook SK Beveren verloor al eens met een duidelijke 3-0 van de Brugse beloftenploeg. Bovendien ontvangt Beveren Club NXT opnieuw op de slotspeeldag. De jonge Bruggelingen tonen zich dit seizoen een waardige tegenstander, maar daar blijft het ook bij. Beloftenploegen kunnen namelijk niet promoveren uit 1B.

Zowel RWDM als SK Beveren zijn bekende namen in het profvoetbal. Toch zijn de clubs niet helemaal dezelfde als het RWDM en het Beveren dat u zich herinnert.

RWDM

Het originele RWDM was in de jaren 1970, 1980 en 1990 een vaste waarde in de Belgische eerste klasse. Het won eenmaal de beker van België en eenmaal het kampioenschap. Na het seizoen 2001/2002 ging RWDM failliet en verdween de ploeg helemaal uit beeld. Tot 2015.

In 2015 bliezen enkele zakenlui RWDM nieuw leven in. Onder het stamnummer 5479 van Standaard Wetteren begon RWDM in de Belgische vierde klasse B opnieuw te voetballen als het project RWDM 47. De 47, dat ook in het midden van het stamnummer staat, is een knipoog naar het vroegere stamnummer van RWDM. Nadat de club in sneltempo zijn weg vond naar de hogere divisies van het profvoetbal, speelt ze momenteel al drie seizoenen in de tweede klasse.

Dit seizoen zette de club grote stappen voorwaarts en toonde ze zich rijp om opnieuw op het hoogste niveau te gaan voetballen. Met bekende namen als Alexis De Sart (ex-Antwerp, ex-STVV, ex-Leuven) en Killian Hazard (ex-Cercle Brugge en broer van Eden en Thorgan) staat RWDM aan de leiding en probeert het momenteel grote concurrent SK Beveren af te stoppen.

Als RWDM zich tot promovendus weet te kronen, is er voor het eerst in ruim dertig jaar een derde Brusselse ploeg in de Belgische eerste klasse, naast Anderlecht en Union. De laatste keer dat dat gebeurde, was in het seizoen ’87-’88, toen niet alleen Anderlecht en RWDM maar ook Racing Jet op het hoogste niveau aantraden.

SK Beveren

Het huidige SK Beveren is niet het KSK Beveren dat rond 1980 Europese successen haalde. Het gaat om de club die tot voor kort bekend was als Waasland-Beveren, dat twee seizoenen geleden degradeerde uit de Belgische eerste klasse.

Vanaf het seizoen 2012/2013 was Waasland-Beveren actief in de eerste klasse. In 2021 degradeerden de Waaslanders. Dit seizoen maakte Beveren een nieuwe start: het veranderde zijn naam in Sportkring (SK) Beveren en speelt – eigenaardig genoeg – nog steeds onder hetzelfde logo als KSK Beveren.

SK Beveren maakte in 1B dus een nieuwe start, en hoe. Bovenop andere ervaren spelers zoals Kévin Hoggas (ex-Cercle Brugge), Jakov Filipovic (ex-Lokeren) en Derick Tshimanga (ex-KRC Genk), trok Beveren in september 2022 Dieumerci Mbokani aan: ex-Standard, ex-Anderlecht, ex-Antwerp én ex-Gouden Schoen.

Ondanks de komst van hun nieuwe topspits begon Beveren erg matig aan het seizoen en morste het meermaals met de punten. Beveren staat daardoor vandaag één punt achter op RWDM. Beveren moet vooral hopen dat RWDM punten laat liggen. De Brusselaars hebben hun lot in eigen handen.