Podcast: waarom krijg ik zoveel stress van mijn kinderen?

Mama of papa zijn. Het is het mooiste wat er is. Maar toch komt daar ook heel wat stress bij kijken. Kinderen op tijd naar school brengen, vuile was doen, mails van het werk beantwoorden. Het vraagt heel wat van je om alles te managen. Professor Marie-Anne Vanderhasselt van de UGent maakt je wegwijs in die razend interessante paradox van het ouderschap.



