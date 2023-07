Moet je nooit meer zelf een eindwerk of verjaardagskaart schrijven dankzij chatGPT?

De voorbije maanden zit er zowat elke dag iets over chatGPT in het nieuws. Want chatGPT (en zijn concurrenten) schrijven voor jou wat je maar wil en hoe je het maar wil. Dat klinkt enerzijds geweldig, maar tegelijk vinden we het ook verontrustend. Maar… is dat ook zo? Geweldig en/of akelig? Communicatiewetenschapper Kristin Van Damme (Arteveldehogeschool en UGent) legt uit hoe het zit met die chatGPT.