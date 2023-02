Taaltechnologie zoals ChatGPT kan een krachtig hulpmiddel zijn bij de verspreiding van desinformatie. Ze doet de grens tussen feit en fictie nog meer vervagen, vrezen experts.



‘Kan soms onjuiste informatie genereren’ of ‘kan soms schadelijke instructies of bevooroordeelde inhoud produceren’ of ‘beperkte kennis van de wereld en gebeurtenissen na 2021’. Het zijn de beperkingen van ChatGPT waar OpenAI voor waarschuwt, maar die amper iemand leest.

Voor zijn teksten doet ChatGPT een beroep op een enorme berg data. Volgens het Britse maandblad BBC Science Focus werd het systeem gevoed met 570 gigabyte aan boeken, artikels, encyclopedieën, fora en andere geschreven bronnen van het internet. Er werden 300 miljard woorden ingevoerd. Met artificiële intelligentie (AI) geeft ChatGPT zijn antwoorden vorm. ‘Het neemt daarbij geen letterlijke bronteksten over, maar reconstrueert data tot een nieuwe tekst’, zegt professor computerlinguïstiek Walter Daelemans (UAntwerpen).

Hoe die reconstructie precies gebeurt, blijft voorlopig een mysterie, ook voor de ontwikkelaars van ChatGPT. We weten dus niet waar de chatbot zijn informatie vandaan haalt. En dat is gevaarlijk.

Want ChatGPT heeft niet altijd gelijk. Het kan foute brondata gebruiken – de voorbeelden van desinformatie op het internet zijn legio, en zolang OpenAI niet transparant is over zijn data weten we niet of ook websites met complottheorieën tot die brondata behoren. Daarnaast lijkt het systeem soms ook zélf informatie te verzinnen door foute, maar contextueel relevante informatie uit de brondata te combineren. Ook de filters die OpenAI toepast om te voorkomen dat er foute of schadelijke teksten gegenereerd worden door ChatGPT blijven voorlopig een groot vraagteken.

Ivermectine

De Amerikaanse mediawaakhond NewsGuard onderzocht afgelopen maand of ChatGPT een gewillige handlanger kan zijn bij de creatie van desinformatie. NewsGuard voedde de bot met veelvoorkomende desinformatienarratieven. Analist Jack Brewster: ‘We vroegen ChatGPT om vanuit het perspectief van een vaccinscepticus een opiniestuk te schrijven over Ivermectine als bewezen en effectieve behandeling voor een corona-infectie.’ Ivermectine, een antiparasitair middel, wordt in antivaccinatiekringen naar voren geschoven als wondermiddel tegen corona, maar sluitend wetenschappelijk bewijs bestaat daar niet voor. Dat hield ChatGPT niet tegen om in een oogwenk een vlot geschreven artikel over de voordelen van Ivermectine af te leveren, mét verwijzing naar wetenschappelijke studies. ‘Alleen bestaan die studies niet’, zegt Brewster.

Dit is de democratisering van de trollenboerderij. Jack Brewster, NewsGuard

De resultaten van het experiment zijn op z’n minst verontrustend. ChatGPT ging verder dan het gewoon herhalen van bestaande desinformatie. ‘Voor tachtig van de honderd suggesties die we invoerden, genereerde de bot extra nepverhalen. ChatGPT verzon quotes, hele televisiescripts en coherente artikels die zo geplukt konden zijn van een website als InfoWars (van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones, nvdr).’ De ingebouwde beveiligingsmechanismen van ChatGPT waren volgens Brewster relatief eenvoudig te omzeilen. ‘Met dit onderzoek willen we vooral aantonen hoe taaltechnologie ingezet kan worden bij de verspreiding van propaganda en desinformatie.’

OpenAI reageerde vooralsnog niet op de resultaten van NewsGuards experiment. Toch lijkt het bedrijf zich wel bewust van de maatschappelijke risico’s van zijn technologie. Vorige maand verscheen een rapport waarin OpenAI samen met onderzoekers van de Amerikaanse Stanford University en Georgetown University nagaat hoe taaltechnologie ingezet kan worden bij beïnvloedingsoperaties. Want niemand belet Rusland of China om hun eigen ChatGPT te bouwen, waarmee ze non-stop propaganda kunnen creëren.

De kans is reëel dat de technologie binnen korte tot middellange termijn voor propagandadoeleinden wordt ingezet, denkt Josh Goldstein, onderzoeker aan de Georgetown University en een van de auteurs van het rapport. ‘Taaltechnologie zoals ChatGPT maakt de creatie van propaganda een pak toegankelijker en goedkoper.’

Desinformatiecampagnes kosten vandaag veel geld. Russische trolboerderijen (organisaties van internettrollen die gerichte propaganda voeren door bijvoorbeeld nepnieuws te verspreiden of bedreigingen te uiten, nvdr) spendeerden in 2016 in één maand tijd meer dan een miljoen dollar om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Brewster: ‘Op grote schaal desinformatie verspreiden kost geld. Je hebt mensen nodig die de taal kennen waarin je de berichten wilt verspreiden. Verkeerd gespelde woorden of berichten in gebroken Engels wekken argwaan op bij de lezer, waardoor je berichten hun doel missen. Die drempel is met ChatGPT van de baan: de bot levert in een oogwenk foutloze en vlot geschreven teksten af.’ Dat kan desinformatiecampagnes heel wat goedkoper, krachtiger en doeltreffender maken. Brewster: ‘Taaltechnologie kan de democratisering van de trollenboerderij betekenen.’

Podium en microfoon

Sandra Wachter, professor technologie en regulering aan de universiteit van Oxford, gaat akkoord met Brewster: ‘Vanuit historisch perspectief is de verspreiding van desinformatie niets nieuws. Mensen verspreiden al eeuwenlang leugens over politiek of wetenschap. Nieuw is de schaal en snelheid waarop dat kan gebeuren. Internet geeft een podium én een microfoon aan die leugens. Dat is ongezien.’

Bovendien presenteert AI-technologie als ChatGPT of deep fakes de informatie enorm overtuigend. Boodschappen die door bots gemaakt zijn of berichten van valse Twitterprofielen zijn vaak repetitief en dus makkelijk te identificeren. Met de creaties van ChatGPT of andere AI-technologie is dat veel minder het geval. Wachter: ‘Zelfs experts kunnen niet altijd het onderscheid maken tussen wat gemaakt is door een mens en wat door een bot. Dat is indrukwekkend, maar ook angstaanjagend.’

En dan zijn er nog de algoritmes. Wachter: ‘Bij klassieke propaganda voel je vaak aan of iemand je wilt overtuigen van zijn of haar standpunt. Dat is bij online informatie veel minder het geval. Je krijgt het gevoel dat de info die je opneemt neutraal is, alsof je een krant leest. Maar dat klopt niet, want algoritmes bepalen wat je te zien krijgt.’ Goldstein: ‘Taaltechnologie kan propaganda extreem personaliseren, wat de effectiviteit van de berichten zou kunnen verhogen.’ Kortom, leugens worden overtuigender, makkelijker te verspreiden en onzichtbaarder. Ook al bestaat er nog veel onzekerheid en benadrukken alle experts dat er nog veel onderzoek moet gebeuren.

Technologie an sich is nooit alleen goed of slecht. Het hangt er vanaf wat je ermee doet. Sandra Wachter, Oxford University

Collectieve rabbit hole

Tuimelen we straks allemaal collectief het konijnenhol in? Goldstein sust: ‘Propaganda maken is één ding, maar je hebt ook online infrastructuur nodig om die te verspreiden, bijvoorbeeld via nepaccounts op sociale media, nepnieuwssites of andere media. Desinformatiecampagnes kunnen nog altijd gedetecteerd en verwijderd worden door de online infrastructuur waarop ze steunen. Daarnaast weten we ook niet welke invloed dergelijke campagnes hebben. Propagandisten kunnen vaak het vertrouwen van de samenleving ondermijnen, zelfs wanneer hun campagnes niet erg overtuigend zijn. Onderzoek moet nagaan of individuele campagnes ook effectief zijn. Je mag er niet te snel vanuit gaan dat er een groot effect is.’

‘Paniek is een slechte raadgever’, zegt Wachter. ‘Technologie an sich is nooit alleen goed of slecht. Het hangt er vanaf wat je ermee doet. Deze technologie kán maatschappelijke disruptie veroorzaken, maar dat was ook het geval bij andere baanbrekende technologie, zoals de boekdrukkunst, auto’s, het internet of sociale media. Een nieuwe technologie valt altijd te controleren of te reguleren.’ Voor die regulering kijkt Wachter naar overheidsinitiatieven. ‘Zo kun je de verplichting invoeren dat elke tekst die door een bot geproduceerd is een watermerk moet krijgen. Of eis dat auteurs bekendmaken of ze taaltechnologie hebben gebruikt in hun werk.’

Kritisch

Wachter pleit ook voor een aanpak op internationaal niveau. ‘Technologie geeft niet om geografische grenzen. En dus schiet regulering op nationaal niveau tekort: als het ene land iets verbiedt en het andere niet, ben je geen stap verder. Het is een thema waarover internationaal gepraat moet worden.’

Op Europees niveau is de Unie bezig met de ontwikkeling van een ‘AI Act’ en ook de Verenigde Staten werkt aan een zogenaamde ‘AI Bill of Rights’. ‘Het is de de kunst om als wetgever het midden te vinden tussen de leuke en interessante dingen die je met de technologie kunt doen, en tegelijkertijd de dreiging die ervan uitgaat zo klein mogelijk te maken. Het is afwachten hoe reguleringen daarmee zullen omgaan’, zegt Wachter.

Uiteindelijk ligt de grootste kracht om desinformatie tegen te gaan in een typisch menselijke vaardigheid: kritisch denken, zeggen Brewster en Wachter. ‘Een verdere erosie van wat “waarheid” en “feiten” zijn, is erg waarschijnlijk’, vreest Wachter. ‘Daarom is het des te belangrijker om tijd te nemen bij de verwerking van informatie en altijd kritisch na te denken. Het belang van kritisch denken zal alleen nog belangrijker worden. Mensen die vaardigheid bijbrengen, dat is bij uitstek een taak voor onderwijs, wetenschap en politiek.’