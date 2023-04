Tien manieren waarop AI uw leven makkelijker maakt

Nu de AI-race in Silicon Valley in alle hevigheid is losgebarsten, wordt het internet overspoeld met nieuwe en gebruiksvriendelijke AI-apps. Als doorsnee burger kunt u daar al vruchten van plukken.

In Knack laat computerwetenschapper Thomas Winters (KU Leuven) zich deze week enthousiast uit over ChatGPT. ‘Het is de creatieve sparringpartner die ik altijd al heb gewild’, laat hij in het interview optekenen. Omdat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt, geven we u tien manieren waarop de nieuwe AI-tools uw leven makkelijker en leuker kunnen maken.

Alvast twee algemene richtlijnen: hou voor de prompts (vragen of commando’s) deze tips in het achterhoofd én denk aan uw privacy: deel geen persoonlijke of gevoelige informatie met AI-modellen.

1. Laat uw teksten verbeteren

Schakel chatbots in om uw teksten te verbeteren qua inhoud, structuur of taalgebruik. ChatGPT en Bing kunnen op basis van uw instructies een eerste aanzet genereren of uw tekst herschrijven om ze beter leesbaar te maken voor uw doelpubliek. Ze kunnen inleidingen en titels verzinnen.

2. Laat uw e-mails opstellen of beantwoorden

Ook hier doen de chatbots dienst als persoonlijke assistent. Geef uw functie in, wie en wat u wilt bereiken met uw bericht, en vraag om een e-mail op te stellen. U ontvangt dan een sjabloon waarin u slechts een handvol gegevens (zoals namen) moet aanvullen. U kunt ook mails in het chatvenster kopiëren en vragen om een (positief of negatief) antwoord op de mail te genereren.

3. Vraag om moeilijke concepten makkelijker uit te leggen

Chatbots zijn sterk in het samenvatten van informatie en kunnen concepten op verschillende niveaus herformuleren. Hoe leg je kwantummechanica uit aan iemand van acht? Chatbots weten raad en genereren een uitleg op maat van kinderen.

4. Laat uw presentaties maken

Op basis van een tekst maken add-ons als SlidesAI of GPT for Slides in een paar minuten tijd een presentatie met bijbehorende beelden in Google Slides. Voor die apps hebt u dus een Google-account nodig. Zodra u de add-on geïnstalleerd hebt, kunt u in de navigatiebalk van Google Slides klikken op Add-ons en vervolgens de applicatie starten. De tool loodst u stap voor stap door het proces. In principe komt het erop neer dat u een tekst in een venster kleeft, en de opdracht geeft om er een presentatie van te maken in x-aantal slides.

Intussen werkt Microsoft aan een integratie van GPT-4 in de Microsoft 365 applicaties. Via Microsoft 365 Copilot krijgen gebruikers wellicht vanaf de zomer een persoonlijke assistent die hun productiviteit drastisch zal verhogen. Ook daar zult u op basis van een tekst met een paar klikken presentaties kunnen creëren, maar ook bijvoorbeeld data uit tabellen visueel kunnen voorstellen.

5. Bereid moeilijke gesprekken voor

Sollicitatiegesprekken voorbereiden, opslag vragen, een punt zetten achter een relatie, een vriend vertellen dat u iets gedaan hebt wat die niet fijn zal vinden… hoe pakt u zulke gesprekken het best aan? ChatGPT en Bing helpen u om die gesprekken voor te bereiden. Schets uw situatie en vraag de chatbot wat u kunt zeggen. Of geef in wat u wilt zeggen en vraag de chatbot te reageren alsof die de ontvanger van uw boodschap was. Bonuspunten voor wie het resultaat ook nog even overgiet met een persoonlijke saus, zodat uw boodschap niet te koud overkomt.

6. Bouw een website (of app)

Ook als u geen code kunt schrijven, kunt u met behulp van de nieuwe generatie chatbots eenvoudig websites of applicaties bouwen. Omschrijf wat het doel is van uw website, wat u erop wilt zien, welk lettertype u wilt gebruiken en welke kleuren terug moeten komen in het ontwerp. Zowel ChatGPT als Bing helpt u met nadenken over welke pagina’s u het best op uw website zet. Ze schrijven de HTML-code en gidsen u door het hele proces van hosting.

7. Laat een maaltijdplan opstellen

Even geen inspiratie voor wat er deze week op tafel komt? ChatGPT kan een maaltijdplan voor u opstellen, de recepten uitschrijven én een volledige boodschappenlijst maken met alle benodigde ingrediënten. U kunt zelfs instructies geven zodat rekening wordt gehouden met dieetwensen.

8. Plan uw vakantie

U kunt ChatGPT of de chatfunctie van Bing vragen om u te helpen bij het plannen van uw reis. Aangezien Bing verbonden is met het internet, kan die bijvoorbeeld de goedkoopste vluchten opzoeken binnen een bepaalde periode of de beste restaurants opsommen die vegetarische maaltijden serveren. Verder kunt u vragen om een reisschema voor u uit te stippelen in een bepaalde regio. U kunt ook vragen om minder toeristische plekken voor te stellen en opgeven dat u vooral geïnteresseerd bent in stranden, natuur of cultuur.

9. Maak kunst

Dankzij AI-beeldgeneratoren als Stable Diffusion, Midjourney en DALL-E kan iedereen vandaag indrukwekkende afbeeldingen maken. Ze werken op een soortgelijke manier als de tekstgeneratoren, namelijk via prompts. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat u op het beeld wilt zien en voeg eventueel een stijl toe. U kunt ook verwijzen naar bekende kunstenaars als Van Gogh of Rembrandt. Klik op ‘genereer’ en bewonder het eindresultaat.

U hoeft niet altijd complexe afbeeldingen te genereren, deze applicatie is ook handig om gepersonaliseerde kleurplaten te maken voor kinderen, of om lessen te illustreren. Wie zelf al creatief bezig is, kan het gebruiken als inspiratietool.

Eerder deze week barstte een discussie los nadat een AI-afbeelding een fotowedstrijd gewonnen had. Of dat geoorloofd is, blijft de vraag.

10. Maak muziek

Ook wie nooit een les in een muziekschool heeft bijgewoond, kan vanaf nu muziek maken. Via een tool als Boomy selecteert u een stijl en genereert het systeem op basis daarvan een nummer, dat u nog kunt aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. Bent u niet blij met het resultaat? Begin dan gewoon opnieuw. U kunt vocals toevoegen die u zelf inzingt. Kunt u niet zingen? Dan wordt uw gesproken tekst door het model omgezet in zang of rap. Heb u geen inspiratie voor uw liedjesteksten? Dan schiet ChatGPT u graag te hulp. Ook tools als Ecrett, Soundraw en AIVA maken van iedereen een muzikant.

Eerder deze week werd een nummer van Drake en The Weeknd van streamingdiensten gehaald toen bleek dat het volledig gemaakt was met AI. Het werd in enkele dagen tijd miljoenen keren beluisterd. Voer voor hevige discussies over onder andere het auteursrecht.