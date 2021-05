Drinken we hetzelfde water als de dino's?

Al het water dat nu op aarde is, is hier al altijd. Er is nooit méér of minder water op aarde geweest. De aarde is de perfecte waterrecycleerder. Fantastisch toch? Onze waterzuiveringsinstallaties helpen natuurlijk ook een handje door al het afval dat mensen doorspoelen of in hun gootsteen gieten weg te filteren. Hoe dat precies gebeurt, hoor je van waterexpert Marjolein Vanoppen (UGent).