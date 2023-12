‘Zelensky heeft een nieuwe vijand: de toenemende oorlogsmoeheid in het Westen’

President Zelensky mag zich zorgen maken. In zijn oorlog met Rusland staat de tijd niet aan de kant van Oekraïne.

Dat heeft zowel een praktische als een politieke oorzaak. Terwijl Rusland zijn militaire productie opdrijft, kan de westerse wapenindustrie het ritme van de beschietingen gewoon niet volgen en krijgt Oekraïne een tekort aan, vooral, artilleriegranaten. De stocks raken uitgeput en moeten worden aangevuld.

Bovendien kampt Oekraïne in de Verenigde Staten nu om aandacht met Israël in zijn oorlog met Hamas. Veiligheidschef Josep Borrell van de Europese Unie porde zijn lidstaten aan om meer voor Oekraïne te produceren, maar dat gaat niet vanzelf. Europa steunde Oekraïne in totaal al met meer dan 100 miljard euro.

Misschien moet Zelensky zich zelfs meer zorgen maken over de politieke evolutie. In Washington houdt de rechtse, isolationistische vleugel van de Republikeinse Partij de vinger op de knip voor de extra steun die Joe Biden voor Oekraïne wil uittrekken. Van Donald Trump en zijn aanhang moet Oekraïne niet veel steun verwachten. In Europa zou het zomaar kunnen dat Nederland met Geert Wilders de kant van Hongarije en Slowakije kiest, en de hulp aan Kiev afbouwt of zelfs stopzet. In Polen heeft een extreemrechtse partij de hand in een vrachtwagenblokkade aan de grens met Oekraïne. Veel Polen huiveren in toenemende mate voor de import van zowel goedkope Oekraïense producten als goedkoop werkvolk.

Met de prijs stijgt duidelijk ook de spanning. Die blokkade leert alvast dat het niet simpel wordt om snel met Oekraïne over een Europees lidmaatschap te praten. Of het zover komt, wordt deze maand misschien al duidelijk. Op de decembertop van de Unie zal blijken hoever de Hongaar Viktor Orban in zijn verzet tegen Oekraïne wil gaan. Ook andere landen voelen zich onzeker. In de VS gingen al stemmen op die vragen dat Kiev voor een meer defensieve strategie kiest. En dat het dus stilaan ook over een onderhandelde oplossing voor het conflict nadenkt. Voor Zelensky en het moreel van zijn troepen aan het front is dat allemaal weinig opbeurend.