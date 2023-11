Geert Wilders verbaast Nederland met grote verkiezingsoverwinning

De PVV van de extreemrechtse politicus Geert Wilders wordt met voorsprong de grootste partij van Nederland.

De partij van Wilders haalt volgens de exitpoll 35 zetels binnen, wat ongeveer een verdubbeling is in vergelijking met de 17 zetels die in maart 2021 werden binnengehaald. Van de voorspelde nek-aan-nekrace lijkt bovendien geen sprake te zijn: PVV heeft een duidelijke voorsprong op de rest van het deelnemersveld.

De linkse alliantie GroenLinks-PvdA haalt 26 zetels en zou daarmee de op een na grootste fractie worden in de Tweede Kamer.

Martin Bosma (PVV) op woensdagavond. (Getty Images)

De liberale VVD haalt 23 zetels. De partij van ontslagnemend premier Mark Rutte, die nu niet meer is opgekomen, gaat daarmee elf zetels achteruit. De nieuwe partij NSC van Pieter Omtzigt komt op 20 zitjes uit.

Naast VVD lijden ook de overige regeringspartijen een duidelijk nederlaag. De links-liberale partij D66 haalt nog 10 zetels binnen (-14), de christendemocratische CDA moet het volgens de exitpoll met nauwelijks 5 verkozenen stellen (-10). De vierde coalitiepartner, ChristenUnie, verliest twee zetels en houdt nog drie stuks over.

De BoerBurgerBeweging, de grote winnaar van de provinciale verkiezingen in maart dit jaar, wordt op 7 zetels geraamd (+6). In totaal zouden zestien partijen in het parlement terechtkomen.

De Tweede Kamer telt in totaal 150 zetels.

De extreemrechtse partij PVV is ‘echt totaal niet meer te negeren bent, door welke partij dan ook’. Dat heeft partijleider Geert Wilders woensdagavond verklaard in een eerste toespraak na de exitpolls. Hij riep de andere partijen ook op tot samenwerking.

‘De kiezer heeft vanavond gesproken’, zo deelde Wilders mee. ‘De kiezer heeft gezegd: we zijn het spuugzat en we willen – en daar gaan wij voor zorgen – dat de Nederlander weer op één komt te staan.’

Wilders beklemtoonde dat hij met zijn partij wel degelijk in een regering wil stappen. ‘Wij willen meedoen, wij willen besturen. Met 35 zetels gaan wij ook besturen.’

Wilders had in zijn toespraak een duidelijke boodschap voor de overige partijen. Hij beklemtoonde dat de campagne afgelopen is en dat er nu gezocht moet worden naar overeenkomsten en naar mogelijkheden om samen te werken. ‘Dat betekent dat alle partijen, ook de onze, over hun eigen schaduw heen moeten springen.’

‘Vijfendertig zetels zijn een enorm compliment, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. We zullen ons best moeten om de hoop van de mensen waar te maken’, aldus nog Wilders.