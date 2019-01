Voormalige adviseur van Trump vrijgelaten onder voorwaarden

De 66-jarige Roger Stone werd vrijdag gedagvaard. Speciaal aanklager Robert Mueller, belast met het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016, klaagt hem onder meer aan voor belemmering van de rechtsgang, het afleggen van valse verklaringen en manipulatie van getuigen. Dat berichtten verscheidene Amerikaanse media.

De dagvaarding is de eerste publieke zet van Mueller en zijn team in maanden. Roger Stone was in 2015 voor een korte tijd een adviseur binnen het campagneteam van Trump. Daarna bleef hij wel een informele raadgever van de huidige Republikeinse president.

Hij wordt nu in totaal zeven aanklachten ten laste gelegd, waarvan één voor belemmering van de rechtsgang, vijf voor het afleggen van valse verklaringen en één voor manipulatie van getuigen.

Stone werd maandenlang geviseerd door Mueller in verband met fondsenwerving voor de campagne, maar ook over zijn vermeende banden met WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne in 2016 gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gelekt.

Zelf ontkent hij de samenwerking met de klokkenluiderswebsite, maar Stone gaf in maart 2017 wel al toe dat hij op Twitter in de weken voor de verkiezing contact had met 'Guccifer 2.0'. Volgens de Amerikaanse inlichtingengemeenschap was de gebruiker een dekmantel van leden van de Russische militaire inlichtingendienst die achter de hacking van de Democratische partij zaten.

Stone werd gearresteerd in Fort Lauderdale (Florida). Vrijdag verscheen hij al voor het eerst voor een federale rechter. Na het betalen van zijn borgsom werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.

Stone pleit alvast onschuldig tegenover wat hij 'politieke beschuldigingen' noemt. 'Ik word ten onrechte beschuldigd van valse verklaringen. Ik pleit dus onschuldig. Ik denk dat het gaat om politieke vervolgingen', verklaarde de voormalige adviseur van Trump.