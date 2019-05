Vertegenwoordigers van de Venezolaanse president Nicolas Maduro en van zijn rivaal Juan Guaido hebben volgende week in Oslo voor het eerst tijdens de Noorse bemiddelingsprocedure een tête-à-tête met elkaar. Dat heeft de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido zaterdag in een communiqué gemeld.

Guaido liet weten dat zijn afgevaardigden een onderhoud hebben met 'zowel de Noorse regering als de vertegenwoordigers van het regime' van Maduro.

Vorige week hadden de delegaties in Oslo elk nog een vergadering met de Noorse bemiddelaars, maar was er geen enkel bilateraal contact. Eerder zaterdag lieten de Noren zelf ook al weten dat er volgende week opnieuw een bemiddelingspoging plaatsvindt in Oslo. Onder welke vorm dat zou gebeuren, zei Noorwegen er niet bij.

Venezuela beleeft momenteel de ergste socio-economische crisis in de geschiedenis van het land en regering en oppositie hebben het aanbod van Noorwegen om te bemiddelen aanvaard. Guaido en zijn aanhangers beschuldigen Maduro ervan een 'dictator' te zijn, die vasthoudt aan de macht na de 'frauduleuze' presidentsverkiezingen van vorig jaar.

De president bestempelt zijn tegenstanders dan weer als 'putschisten', die worden gesteund door het door Maduro verafschuwde 'Noord-Amerikaanse rijk'.