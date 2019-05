Hangt de oppositie tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro in de touwen, na de mislukte coup van 1 mei? Latijns-Amerika- expert Ernesto Rodriguez Amari vroeg het aan Fabiana Rosales, de vrouw van interim-president Juan Guaido, en Lilian Tintori, de vrouw van oppositieleider Leopoldo Lopez.

Op dinsdag 30 april, om 5 uur 's ochtends, lanceerde de zelfbenoemde Venezolaanse interim-president Juan Guaido Operatie Vrijheid. Hij bevond zich op de luchtmachtbasis La Carlota en was geflankeerd door oppositieleider Leopoldo Lopez, die zich van zijn huisarrest had bevrijd nadat zijn bewakers waren overgelopen. Na de aankondiging van hun coup tegen president Nicolas Maduro trokken ze naar de wijk Altamira, in het centrum van hoofdstad Caracas. Maar slechts een handvol soldaten liep over naar hun kamp en ook 'de grootste protestmars uit de geschiedenis van Venezuela' waartoe ze daags erna hadden opgeroepen, bleef uit. Lopez moest onderduiken in de Spaanse ambassade. Tot nader order blijven de legertop en de politie Maduro steunen, net zoals Cuba, Rusland en - achter de schermen - China en Turkije. De Verenigde Staten en verschillende Latijns-Amerikaanse en Europese landen scharen zich achter zijn opposant.

...