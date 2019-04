VN waarschuwen voor vluchtelingengolf door gevechten in Libië

Volgens de Verenigde Naties hebben de gevechten ten zuiden van de Libische hoofdstad Tripoli al minstens 2200 mensen op de vlucht gejaagd.

Het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) zegt in een communiqué ook dat veel burgers ingesloten zitten en geen toegang tot noodhulp hebben.

OCHA waarschuwt voor een grote vluchtelingengolf. 'De snelle escalatie kan een significante volksverhuizing veroorzaken.'

De oproep tot een wapenstilstand van twee uur die de VN zondag deden, zodat gewonden en burgers geëvacueerd kunnen worden, wordt door de strijdende partijen genegeerd.

Offensief op Tripoli

Khalifa Haftar, de generaal van het Libische Nationale Leger (LNA) dat de regering in oosten van Libië steunt, droeg zijn troepen vorige donderdag op om een offensief op de hoofdstad Tripoli in te zetten. Daar zetelt de door de VN gesteunde eenheidsregering (GNA, Government of National Accord).

Haftar is intussen opgerukt tot het zuiden van Tripoli en zegt de vroegere, nu ongebruikte internationale luchthaven van de hoofdstad onder controle te hebben - al wordt dat door Tripoli ontkend.

Slachtoffers

Volgens een balans van de GNA zijn sinds het begin van het offensief van Haftar minstens 21 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het ministerie preciseert niet of er burgers onder de slachtoffers zijn, maar de Libische Rode Halve Maan betreurde zaterdag de dood van een van haar artsen.

Het leger van Haftar maakte zaterdag van zijn kant melding van veertien doden onder zijn strijders.

Luchtaanvallen

Sinds afgelopen weekend worden er ook luchtaanvallen uitgevoerd, zowel door het LNA als de GNA. 'De luchtmacht heeft voor het eerst deelgenomen aan de militaire operatie,' zo citeert Reuters LNA-woordvoerder Ahmad Mismari. 'Er werd met succes een luchtaanval uitgevoerd om de weg van de luchthaven naar het stadscentrum te beveiligen'.

Als gevolg van de escalatie in Libië hebben onder andere de Verenigde Staten al laten weten dat ze 'een contigent troepen' hebben geëvacueerd, zonder precieze aantallen te geven.