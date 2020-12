Verschillende Europese, maar ook niet-Europese, landen hebben een reisverbod opgelegd voor passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen. Na Nederland volgden zondag onder meer ook ons land, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Ierland, Canada en Israël.

Het inreisverbod van ons land gaat zondag om middernacht in en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens De Zevende Dag op Één.

De maatregel is in eerste instantie een etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. 'We hebben nog geen sluitend antwoord', zei De Croo.

Andere landen volgen

Nederland had vanwege de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken in de nacht van zaterdag op zondag een vliegverbod vanuit het land aangekondigd.

Naast ons land beslisten Duitsland en Frankrijk ook al snel het reisverkeer uit het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Duitsland laat daarnaast ook geen vluchten meer toe uit Zuid-Afrika, waar eveneens een mutatie is opgedoken.

Frankrijk heeft vanaf middernacht alle passagiersvervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk geschorst voor 48 uur. Alleen 'onbegeleide vracht' is toegestaan.

Een tiental Europese landen hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd. Het gaat om Oostenrijk, Italië, Letland, Litouwen, Estland, Bulgarije, Zwitserland, Tsjechië, Zweden en Ierland.

In Ierland worden enkel de vluchten vanuit Engeland, Wales en Schotland tijdelijk geweerd.

In Bulgarije duurt het vliegverbod tot eind januari, terwijl de tijdelijke maatregel in vele andere landen tot 1 januari geldt.

Buiten Europa hebben ook Canada, Koeweit, Turkije, Iran, El Salvador en Israël vluchten uit het Verenigd Koninkrijk verboden. De laatste twee landen hebben ook een vliegverbod opgelegd voor vluchten uit Zuid-Afrika. Saoedi-Arabië pakt het nog drastischer aan en heeft alle internationale vluchten en de toegang tot zijn havens gedurende minstens een week opgeschort.

In de VS lijken ze minder bezorgd. De autoriteiten van de VS zeggen de nieuwe variant 'zeer nauwlettend' in de gaten te houden, maar hebben voorlopig geen reisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk gepland. 'Ik denk dat er op dit moment geen reden tot ongerustheid is', zei Brett Giroir, een hooggeplaatste ambtenaar die de Amerikaanse testcampagne overziet.

De variant die vorige week werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook bij negen mensen in Denemarken, een in Nederland en een in Australië gevonden. Ook in Italië en in België zouden er gevallen zijn.

Eerder op zondag was er nog een topoverleg tussen Duits bondskanselier Angela Merkel, Frans president Emmanuel Macron, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel over de situatie. De Europese Commissie liet weten dat ze in contact staat met de lidstaten om het uitwisselen van informatie te vergemakkelijken en de coördinatie te verbeteren. Maandag om 11 uur zitten de Europese lidstaten op vraag van Duitsland samen voor een spoedberaad.

Aanvullende maatregelen

De regering onderzoekt bovendien de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen reizigers die op een andere manier naar Nederland willen, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Ferry's tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven tot nader order volgens schema varen. Ook zou er met andere EU-lidstaten gekeken worden naar maatregelen tegen verdere verspreiding van de nieuwe variant vanuit het Verenigd Koninkrijk.

'Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is, maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie', klinkt het.

Ook in België en Nederland

De Britse mutatie van het coronavirus zou veel sneller overdraagbaar zijn dan de variant die al rondging en is moeilijker detecteerbaar, zegt de Nederlandse regering. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, adviseert de regering 'eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken'.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Dat zou blijken uit een bemonstering van een casus die dateerde van begin december. De bemonstering wordt nu verder onderzocht om te bekijken over wie het gaat, hoe diegene besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn.

Ook in ons land is de nieuwe variant al opgedoken, zei viroloog Marc Van Ranst zaterdag nog. Volgens de viroloog ging het in het geval van de Britse mutatie om een 'mineure' variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. 'We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo', luidde het.

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant echter tot 70 procent meer besmettelijk. Johnson kondigde zaterdagavond strenge lockdownmaatregelen aan in Londen en het zuidwesten van Engeland omwille van de snelle verspreiding van de virusvariant.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam 'SARS-COV-2 VUI 202012/01' kreeg, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen bekend in Denemarken en een in Australië.

