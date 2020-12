Ferry's tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven volgens schema varen, ondanks de nieuwe variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is ontdekt.

Woordvoerders van ferrymaatschappijen Stena Line en DFDS laten weten dat ze vanuit de overheid geen bevel hebben gekregen om de scheepsverbindingen stop te zetten. Voorlopig varen de ferry's dus gewoon door.

De ferry's zijn er niet alleen voor passagiers, maar vervoeren ook veel vracht. 'Er gaan de laatste tijd nog maar heel weinig passagiers mee op onze dienst tussen IJmuiden en Newcastle', geeft de zegsman van DFDS aan. Ook bij Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, zijn de reizigersaantallen door de virusuitbraak flink afgenomen. 'En er gelden al hele strikte maatregelen. Zo zijn de restaurants op de schepen gesloten.'

Voor vrachtvervoer blijft de verbinding volgens de woordvoerder van Stena Line wel erg belangrijk. Volgens hem gaan er ook veel 'essentiële' goederen mee.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is ook vastgesteld in Nederland.

Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen, heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen er voorlopig geen treinen meer rijden. Ook België kondigde zondag een inreisverbod aan voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod gaat zondag om middernacht in en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd.

