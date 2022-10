Verkiezingen Brazilië: derde kandidate steunt Lula

De centrumrechtse senator Simone Tebet, die de op twee na hoogste score behaalde in de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen (met 4% van de stemmen), heeft woensdag haar steun uitgesproken voor de linkse uitdager Lula de Silva in zijn tweede ronde tegen de huidige president, de radicaal-rechtse Jair Bolsonaro.

De senator, die bijna vijf miljoen stemmen behaalde, haalde fors uit naar Bolsonaro. “De afgelopen vier jaar is Brazilië overgeleverd aan haat en verdeeldheid. Ontkenning heeft de aankoop van coronavaccins vertraagd, wapens hebben de plaats ingenomen van boeken,” aldus de 52-jarige Tebet die van opleiding advocate is. Vorige jaar speelde ze een centrale rol in de senaatscommissie die een vernietigend rapport uitbracht over de manier waarop de regering met de pandemie omging.

Lula, die president was van 2003 tot 2010, kreeg woensdag nog een andere belangrijke steunbetuiging, die van zijn voorganger als staatshoofd, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). ‘FHC’ kondigde op Twitter aan dat hij op Lula zou stemmen omdat hij “de strijd voor democratie en sociale integratie” belichaamt. Zondag won Lula de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 48 procent van de stemmen. Bolsonaro haalde 43 procent. De tweede stemronde volgt op zondag 30 oktober.