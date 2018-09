Tweede vrouw beschuldigt rechter Kavanaugh van seksueel wangedrag

Brett Kavanaugh ontkent opnieuw de aantijging en spreekt van een 'smeercampagne'. Kavanaugh houdt ook vol dat het incident met Christine Blasey Ford nooit heeft plaatsgevonden.

Vier Democratische senatoren met een plek in de juridische commissie, die de benoeming van Kavanaugh behandelt, hebben bericht ontvangen over de beschuldiging van Deborah Ramirez. Ten minste twee Democratische senatoren onderzoeken de beschuldiging.

Volgens Ramirez was ze op een feestje in Lawrence Hall op Yale, waar flink gedronken werd. Ze deed daar zelf aan mee en geeft toe beschoten te zijn geweest op het feestje. Op een gegeven moment wees iemand met een plastic neppenis in haar richting. Later lag ze op de grond, niet meer helemaal bij. '"Ik herinner me een penis voor mijn gezicht", zei ze. "Ik weet dat dat niet was wat ik wilde, zelfs in die toestand." Ze herinnert zich dat ze zei: "Dat is geen echte penis", waarop de andere studenten lachten. Ze plaagden haar, en een student zei tegen haar dat ze "het (de penis, nvdr.) moest kussen"', aldus de New Yorker. Vervolgens duwde ze de persoon van zich, waarbij ze de penis tegen haar zin aanraakte. Ramirez herinnert zich dat ze vervolgens Kavanaugh naast zich zag staan, terwijl hij zijn broek omhoog trok.

The New Yorker haalt verschillende klasgenoten van Ramirez en Kavanaugh aan, waarvan sommige zeggen het een onwaarschijnlijk verhaal te vinden, en anderen dat het juist heel plausibel klinkt. Twee getuigen zeggen destijds van het incident gehoord te hebben, inclusief dat het om Kavanaugh zou gaan. The New Yorker heeft geen ooggetuigen kunnen vinden.

De beschuldiging komt boven op die van Christine Blasey Ford, die Amerika al ruim een week in zijn greep houdt. Ford zegt als tiener seksueel aangevallen te zijn door Kavanaugh. daarover getuigen zowel zei als Kavanaugh komende donderdag voor de Senaat.