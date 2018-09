Hoe de Republikeinse partij plots keihard geconfronteerd wordt met #MeToo

Brett Kavanaugh, Donald Trumps genomineerde voor het Hooggerechtshof, werd afgelopen weekend beschuldigd van seksuele aanranding door een professor uit Californië. Het voorval zou hebben plaatsgevonden toen beiden tiener waren. Kavanaugh ontkent de aantijging. Maar het verhaal van de vrouw in kwestie is geloofwaardig, en dat stelt de Republikeinse partij voor een probleem: wat weegt zwaarder? Een politieke overwinning, of het serieus nemen van seksueel geweld?

