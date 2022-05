Turkse minister van Buitenlandse Zaken had ‘uitermate positief’ gesprek met Blinken

Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag in New York een ‘uitermate positief’ gesprek gehad met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. Dat heeft hij na afloop van de ontmoeting meegedeeld aan journalisten.

Er werd onder meer gespoken over het dreigement van Ankara om de NAVO-toetredingen van Zweden en Finland te blokkeren. ‘Blinken heeft verzekerd dat de Verenigde Staten de nodige boodschappen zullen overbrengen om de Turkse bezorgdheden weg te nemen’, verklaarde Cavusoglu daarover.

Turkije maakt voorbehoud tegen het Finse en Zweedse lidmaatschap omdat beide landen niet stevig genoeg zouden optreden tegen rebellen van de Koerdische PKK, een beweging die door Ankara als een “terroristische organisatie” wordt bestempeld. ‘Het is ontoelaatbaar dat bondgenoten, of degenen die zich bij het bondgenootschap willen aansluiten, terroristische organisaties steunen die ons als doelwit hebben’, zegt Cavusolu woensdag nog over de toetredingsplannen van Zweden en Finland. ‘Het is ook onaanvaardbaar dat ze beperkingen instellen op de verkoop van wapens aan een bondgenoot.’

De VS hebben eerder al duidelijk gemaakt dat ze er alle ‘vertrouwen’ in hebben “dat Finland en Zweden uiteindelijk een effectief en efficiënt toetredingsproces zullen hebben, dat tegemoet kan komen aan de bezorgdheden van Turkije’. De ontmoeting tussen Blinken en Cavusoglu maakt deel uit van het “strategisch mechanisme” dat beide landen hadden ingesteld om de onderlinge relaties te verbeteren.