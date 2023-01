Trumps bedrijf krijgt maximumboete voor belastingontduiking: 1,6 miljoen dollar

In het kader van een fraudeproces, waarbij medewerker Allen Weisselberg werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenis, is de Trump Organization veroordeeld tot een boete van 1,6 miljoen dollar. Dat was het maximum.

Het proces in Manhattan ging over belastingontduiking, waarbij medewerkers van de Trump Organization voordelen in natura kregen waarop geen belastingen werden betaald. Het ging om bijvoorbeeld om auto’s of inschrijvingsgeld voor de privéschool van kinderen.

De financieel verantwoordelijke van het bedrijf, Allen Weisselberg (75), die zelf genoot van de voordelen en tot op zekere hoogte meewerkte aan het onderzoek, werd dinsdag tot vijf maanden cel veroordeeld.

Het bedrijf kreeg vrijdag een boete opgelegd: 1,6 miljoen dollar. Dat kan weinig lijken voor een bedrijf met honderden miljoenen aan omzet, maar het was de maximaal mogelijke boete.

De advocaten voor de Trump Organization argumenteerden dat het bedrijf zelf niet beter werd van de ontduiking, dat de fout bij Weisselberg lag, en dat de boete daarom lager hoorde te liggen, maar de rechtbank ging daar niet op in.

In deze zaak was de familie Trump niet persoonlijk beschuldigd. Dat wordt anders in de grotere zaak die de procureur van New York, Letitia James, voorbereidt. Daarin worden Donald Trump en drie van zijn kinderen ervan beschuldigd op frauduleuze wijze voor 250 miljoen dollar winst verkregen te hebben. Dat gebeurde, volgens de beschuldiging, door tegenover de belastingdienst de eigen activa zwaar te onderschatten en ze daarentegen tegenover banken veel hoger in te schatten. Zo won men op twee fronten: er werden zo goed als geen belastingen betaald, en met verkreeg goedkopere leningen.