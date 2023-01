‘Trump versus Biden? Nieuw duel tussen twee krasse knarren dreigt’

‘Nog altijd wordt Donald Trump onderschat. Maar mocht hij namens de Republikeinen volgend jaar de eindstrijd ingaan, dan heeft hij best een kans’, schrijft Robbert De Witt. ‘Want zoals Trump de perfecte tegenstander is voor Biden, geldt dat andersom ook.’

Het is in januari twee jaar geleden dat Joseph Robinette Biden jr. in hoofdstad Washington werd geïnaugureerd als 46ste president van de Verenigde Staten. Hij is dus pas halverwege, en heeft nog alle tijd om zijn stempel te drukken op het land. Nee dus: zo werkt de Amerikaanse democratie niet. Verkiezingscampagnes zijn permanent. Ben je eindelijk gekozen, dan kun je meteen door, om te zorgen dat je bij de eerstvolgende gelegenheid niet meteen wordt weggestemd.

Joe Biden heeft al gezegd dat hij van plan is in 2024 een nieuwe gooi te doen naar het presidentschap. Zijn officiële bekendmaking volgt vermoedelijk dit voorjaar. Vanaf komende zomer zullen ook de andere kandidaten hun campagnes opstarten. Zij moeten dan alvast geld verzamelen om een kans te maken bij de voorverkiezingen die de twee grote partijen, Democraten en Republikeinen, houden om te bepalen wie hun kandidaat wordt. De eerste voorverkiezingen zijn al over een jaar.

De kans is nog altijd aanzienlijk dat president Joe Biden het in 2024 opnieuw zal opnemen tegen oud-president Donald Trump. De eerste is dan 81 jaar, zijn uitdager 78. Veel Amerikanen – maar buitenstaanders net zo goed – zullen zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Immers was Trump een van de minst geliefde presidenten ooit, en Biden is geliefd bij slechts 40 procent van de Amerikanen.

Voor Biden is het simpel: hij verwacht dat Trump de andere Republikeinen één voor één zal uitschakelen, en dan zijn opponent wordt. En Biden heeft Trump al eens verslagen in een rechtstreeks duel, in 2020. Biden hoopt dat te kunnen herhalen, want Trump wordt omgeven door schandalen. De zakenmagnaat wordt verdacht van gesjoemel met belastingen, er dreigt een procedure vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. En hij ligt in de clinch met justitie over geheime documenten die hij stiekem meenam naar zijn landhuis in Florida.

De tussentijdse verkiezingen van afgelopen najaar waren een ‘zie je wel-moment’ voor iedereen die Trump weinig kans toedicht. Radicale Republikeinse kandidaten die werden gesteund door Trump, en die net als hij de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 weigerden te erkennen, verloren vrijwel allemaal. ‘Amerika komt bij zinnen’, dat sentiment overheerst.

Opnieuw dreigt onderschatting. In 2016 gaf niemand een cent voor de kansen van Trump. Noch de media, noch de experts, noch de opiniepeilers. In Amerika niet, daarbuiten ook niet. Wie herinnert zich nog hoe Shula Rijxman, de toenmalige baas van de publieke omroep, zich in 2016 afvroeg waarom haar ‘onafhankelijke en neutrale’ verslaggevers de winst van de verguisde Trump helemaal niet hadden zien aankomen? Over het hoofd zien waarom tientallen miljoenen Amerikanen liever op de lompe zakenman dan op de ervaren Hillary Clinton stemden, mocht nooit weer gebeuren.

Trump heeft opnieuw een aantal troeven. Het gaat wellicht in tegen het gezond verstand, maar alle schandalen versterken juist zijn sterkste wapen: media-aandacht. Trump is een fenomeen waarbij anderen bleekjes afsteken. Dat geldt zelfs voor Trumps grootste concurrent Ron DeSantis, de populaire Republikeinse gouverneur van Florida. Hij wordt toch ook gezien als ‘Trump-light’. En bij de voorverkiezingen gaat het niet om wie de populairste politicus is, maar wie de meest fanatieke aanhangers heeft. Want die gaan stemmen.

Mocht Trump namens de Republikeinen de eindstrijd ingaan, dan heeft hij best een kans. Want zoals Trump de perfecte tegenstander is voor Biden, geldt dat andersom ook. De broze Biden is niet populair en verbaal niet heel scherp. De Amerikaanse economie kwakkelt. Bovendien blijkt ook Biden geheime documenten te hebben laten slingeren. Niet zoveel als Trump, en zijn medewerkers hebben ze netjes overgedragen aan justitie. Maar voor de boze Amerikaanse kiezer doet die nuancering weinig af aan de kern: Democraten eisten vervolging toen Trump dozen met officiële documenten mee naar huis nam, en nu blijkt Biden geen haar beter.

Een tweede duel tussen deze twee krasse knarren kan weleens heel spannend worden.