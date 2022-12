Trumps belastinginformatie is nu online te zien: hij betaalde weinig

Zoals eerder beloofd is de belastinginformatie van Donald Trump voor de periode van 2015 tot 2020 online gezet door de Commissie Financiën van het Huis van Afgevaardigden.

Terwijl specialisten door de duizenden pagina’s ploeteren, zijn al enkele grote lijnen eerder bekendgemaakt. In zijn eerste jaar als president – 2017 – betaalde Trump (samen met Melania) 750 dollar aan federale belasting. Hij gaf dat jaar 12,9 miljoen dollar verlies aan. Dat was een patroon dat over de jaren heen was gevolgd, berichtte The New York Times (die al enkele jaren geleden de hand kon leggen op belastinginformatie) en toch verwondering wekt voor iemand die beweert multimiljardair te zijn. Ook in 2016 betaalden Donald en Melania Trump 750 dollar aan federale belastingen.

In 2018 verging de Trumps, aan de aangifte te zien, ineens beter. Donald en Melania gaven 24,3 miljoen dollar aan inkomen aan, en betaalden bijna 1 miljoen dollar aan belastingen, wat neerkomt op een belastingvoet van 4 procent. Het jaar erop – 2019 – werden nog belastingen betaald: 133.445 dollar op een inkomen van 4,4 miljoen dollar. In 2020 vielen de Trumps terug in het oude patroon: ze leden 4,8 miljoen dollar verlies en betaalden geen federale belasting.

In de gedetailleerde aangiften, die nu online staat, hopen specialisten onder meer duidelijkheid te vinden over verdachte transacties, waarbij Trump bijvoorbeeld zijn kinderen geld leende (waarop geen belasting moet betaald worden), terwijl het eigenlijk schenkingen zouden kunnen zijn (waarop wel belasting betaald wordt).

De Commissie Financiën, die tot deze week onder leiding staat van Democraten (en vanaf januari onder Republikeinse leiding komt), probeert ook te achterhalen waarom de belastingdiensten in de eerste jaren van Trumps presidentschap niet de opgelegde belastingcontroles voor presidenten hebben uitgevoerd. Die controle gebeurde pas nadat de Commissie een eigen onderzoek begon, vanaf 2019.

In een persbericht van Trumps presidentscampagne reageert de ex-president op de vrijgave. ‘De grote politieke kloof in de VS wordt nu groter’, laat hij weten. De aangiftes tonen aan ‘hoe ongelofelijk succesvol ik ben. De Democraten hadden dit nooit mogen doen, en het Hooggerechtshof (dat de overdracht van de belastinginformatie aan de Commissie mogelijk maakte, red.) had dit nooit mogen goedkeuren, dit zal tot vreselijke dingen leiden voor zoveel mensen’.