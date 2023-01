‘Amerika is nog niet klaar met Donald Trump’

Iedereen weet nu dat hij de voorbije jaren nauwelijks belastingen heeft betaald. Toch is Amerika niet klaar met Donald Trump.



De 6 januari-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool in 2021 onderzocht, haalde net de deadline. Ze diende haar omstandige verslag in goed een week voor ze door de nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis op 1 januari zou worden ontbonden. Ze bewijst in detail hoe oud-president Donald Trump de hand had in wat een aanval op de Amerikaanse democratie kan worden genoemd. Het is nu afwachten of justitie de handschoen opneemt en Trump ook echt vervolgt voor wat zich twee jaar geleden heeft afgespeeld. Er lopen overigens nog een rits andere burgerlijke en strafrechtelijke onderzoeken tegen hem.

Er zijn ondertussen al honderden mensen veroordeeld voor het geweld in het Capitool. Dezer dagen begint ook het proces tegen een leider van de Proud Boys, een extreemrechtse stoottroep die door Trump werd aangevuurd. De tussentijdse parlementsverkiezingen in november lieten zien dat de oud-president aan politiek gewicht heeft ingeboet. Kandidaten die door hem werden gesteund, deden het vaak slecht. Dat hij een week na die verkiezingen toch zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 2024 aankondigde, komt zijn partij daarom niet goed uit. Die wordt wellicht beter gediend door iemand zoals gouverneur Ron DeSantis van Florida, die niet minder rechts en conservatief is dan Trump zelf.

Zelfs als Trump toch niet zou meedoen, moet elke Republikeinse kandidaat afrekenen met zijn erfenis.

DeSantis neemt zijn tijd om te laten weten of hij in de race stapt. Maar zelfs als Trump toch niet zou meedoen, moet elke Republikeinse kandidaat afrekenen met zijn erfenis. Die verdeelt de partij nu al. In ruil voor de steun van zijn nog altijd grote achterban kan Trump de belofte afdwingen dat een Republikeinse president hem genade verleent. Dat zou dan weer meer gematigde Republikeinen afstoten, die Trump beu zijn. Een dilemma. Maar de partij zal de keuze ooit moeten maken.

Als Republikeinen zich nu van Trump lijken af te keren, is dat trouwens niet omdat ze vinden dat hij fout is. Hij maakt nu alleen minder kans om te winnen. De Democraten van hun kant zien wellicht liever dat Trump straks de Republikeinse kandidaat wordt. Van hem kunnen ze winnen, van iemand als DeSantis is dat minder zeker. Ze hebben alleen de tachtigjarige Joe Biden in de aanbieding, en die maakte zich de voorbije twee jaar niet echt populair. De 6 januari-commissie scoorde punten met haar werk. Maar de Amerikaanse democratie is nog niet helemaal gered.