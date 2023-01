Opnieuw vertrouwelijke documenten gevonden bij Biden – Trump lacht in zijn vuistje

Zaterdag werden opnieuw vertrouwelijke documenten gevonden, dit keer in Joe Bidens privéwoning in Delaware. Dat Biden onrechtmatig geheime documenten in zijn bezit had, is belastend. De manier waarop de ploeg van de president erover communiceert, maakt het erger.

Tot drie maal toe in een week moesten de president of medewerkers toegeven dat er vertrouwelijke documenten uit de tijd dat Biden vicepresident was op oneigenlijke plekken zijn aangetroffen.

Maandag werd erkend dat er een aantal vertrouwelijke documenten waren gevonden in het kantoor van Biden bij een onderzoeksinstituut in Washington. Die zaten samen met niet-vertrouwelijk materiaal, dat onder meer verband hield met de begrafenis van zoon Beau Biden in 2015. Dat materiaal werd gevonden op 2 november 2022, enkele dagen voor de cruciale tussentijdse verkiezingen. Op 4 november werden de archiefdiensten verwittigd en die stelden vervolgens Justitie op de hoogte.

In december werden dan een serie vertrouwelijke documenten aangetroffen in de garage van de privéwoning van de Bidens in Delaware. Klaarblijkelijk deelden de documenten de garage met de Corvette van Biden.

Op basis van die vondst werd donderdag verder gezocht in de privéwoning, waarbij eerst één en – leerden we zaterdag – later nog eens vijf vertrouwelijke documenten opdoken.

Alles samen zouden er nu – in de telling van CNN-specialisten – een stuk of twintig vertrouwelijke documenten bij Biden zijn teruggevonden, die volgens strikte regels begin 2017 aan de archiefdiensten hadden moeten overgedragen zijn.

De informatie over de vertrouwelijke documenten bereikt de buitenwereld druppelsgewijs (waarom werd op maandag niet meteen toegegeven dat er ook in december nog documenten zijn aangetroffen?), en er is in elk geval geen openheid geboden over de vondst van 2 november voor de tussentijdse verkiezingen, die op 8 november doorgingen.

We weten niet hoe geheim de documenten waren, wie op de hoogte was dat de documenten niet op de geëigende manier aan de archiefdiensten waren overhandigd, en wie sindsdien toegang had tot het materiaal. Maar minister van Justitie Merrick Garland vond de inbreuken in elk geval verdacht genoeg om donderdag een speciale aanklager aan te stellen. Hij kon ook moeilijk anders nadat hij onder meer voor Donald Trumps poging om geheim materiaal achterover te drukken een speciale aanklager had aangesteld.

Trump kon deze week gloriëren, en herhalen wat hij eerder zei: dat iedereen vertrouwelijke documenten bijhoudt.

‘Hoe kon iemand zo onverantwoordelijk zijn?

Biden had, nadat de huiszoeking in Trumps Mar-a-Lago in augustus 2022 een bergje vertrouwelijke documenten had opgeleverd, zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken gestoken.

‘Hoe kon dat gebeuren?’ vroeg hij zich in september tijdens een interview met CBS af, ‘Hoe kon iemand zo onverantwoordelijk zijn?’

Nu blijkt hij in hetzelfde bedje ziek. Biden was ‘verrast’, verklaarde hij, toen vastgesteld werd dat hij vertrouwelijk materiaal in zijn bezit had.

Sinds maandag doen medewerkers hun best om de verschillen met het geval Trump uit te leggen. De ploeg van Biden heeft bij ontdekking van het materiaal onmiddellijk, of toch na twee dagen, de bevoegde instanties gealarmeerd, terwijl Trump de bevoegde instanties het recht ontzegde om hem de documenten te ontnemen. In het geval van Trump was er een maandenlang overleg nodig alvorens de archiefdienst toch de documenten niet kreeg. Trump eiste na de inbeslagname de documenten terug. Bij Trump ging het over véél materiaal.

Of de documenten van Trump meer top secret waren dan die van Biden, zal moeten blijken. Gelet op de druppelsgewijze informatie valt niet uit te sluiten dat er nog documenten uit kasten zullen vallen. De politieke schade, op een moment dat de inflatie vermindert en Biden eindelijk wat minder onpopulair werd, is evident. De juridische schade zal uit het onderzoek duidelijk moeten worden.

Leden van de ploeg Biden beginnen ineens te argumenteren dat er te veel materiaal als vertrouwelijk bestempeld wordt, en dat de machtswissel van 2017 chaotisch verliep voor de afscheidnemende vicepresident. (argumenten die aanhangers van Trump eerder gebruikten, maar dan verwijzend naar de machtswissel in 2021)

De hypocrisie bij de Democraten spiegelt zich bij de Republikeinen, die geen graten zagen in het gedrag van Trump, maar nu hoogdringend uitleg eisen van Biden.