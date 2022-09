Rebellen in Tigray willen nu ook staakt-het-vuren

De rebellen in Tigray, in het noorden van Ethiopië, hebben zondag aangegeven ‘bereid te zijn om een onmiddellijk staakt-het-vuren te respecteren’.

Ook zeggen ze akkoord te gaan met vredesonderhandelingen onder de auspiciën van de Afrikaanse Unie (AU). De voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie (AUC), Moussa Faki Mahamat, toonde zich zondagavond verheugd over de bereidheid van de rebellen om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen.

De Ethiopische regering was al lange tijd voorstander van onderhandelingen onder het toezicht van de Afrikaanse Unie, maar het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) verwierp dat tot nog toe omdat de gezant van de Afrikaanse Unie, de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo, te dicht zou staan bij de Ethiopische president Abiy Ahmed. Dat de Ethiopische rebellen nu toch aan tafel willen zitten, noemt Moussa Faki Mahamat een ‘unieke kans’ om een einde te maken aan bijna twee jaar oorlog. In een verklaring riep hij beide partijen op ‘om dringend werk te maken van een staakt-het-vuren, om rechtstreekse onderhandelingen aan te gaan, in het kader van een proces onder de auspiciën van de AU, waarbij ook onderling overeengekomen internationale partners worden betrokken’.

De gevechten in de opstandige regio flakkerden op 24 augustus opnieuw op. Op die manier kwam een einde aan een bestand dat vijf maanden duurde.