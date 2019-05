Indien er niet snel iets wordt ondernomen, stevent Somalië af op een nieuwe humanitaire crisis en worden meer dan een miljoen kinderen als gevolg van de droogte door hongersnood bedreigd. Dat heeft de ngo Save the Children woensdag gezegd in een dringende oproep aan de internationale gemeenschap.

'We weten wat er te gebeuren staat. We weten ook dat er onder de slachtoffers kinderen zullen zijn indien we niet onmiddellijk ingrijpen', waarschuwt de directeur van de ngo in Somalië, Timothy Bishop. 'De internationale gemeenschap moet actie ondernemen en met de lokale autoriteiten samenwerken om ervoor te zorgen dat de kinderen en hun familie genoeg te eten hebben'.

Meer dan twee miljoen inwoners hebben dringend nood aan voedsel en honderdduizenden kinderen lijden nu al aan ondervoeding als gevolg van de grote droogte die het land in de greep heeft. Rekening houdend 'met de droogte die er nog staat aan te komen, lopen vier miljoen mensen, onder wie 1,2 miljoen kinderen, het risico op ondervoeding', verwittigt Save the Children. Onderzoek van de ngo in de regio Puntland, in het noordoosten van Somalië, heeft aangetoond dat 'slechts een op de vier kinderen genoeg te eten heeft'.

Het feit dat de hevige regenval die doorgaans tussen maart en mei in Oost-Afrika wordt verwacht, dit jaar niet is gekomen heeft geleid tot magere oogsten, waardoor gemeenschappen die afhangen van veeteelt zwaar onder druk zijn komen te staan. Het regenseizoen van dit jaar is volgens de ngo het op twee na droogste regenseizoen geweest sinds 1981.