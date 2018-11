May houdt vast aan brexitakkoord na vertrek ministers

Dat zei May op een persconferentie in Downing Street 10 na een dag waarin verscheidene regeringsleden opstapten uit onvrede met het voorlopige scheidingsakkoord.

'Ga ik hiermee door? Ja!', zei May. 'Ik geloof uit de grond van mijn hart dat de koers die ik heb uitgestippeld, de juiste is voor ons land'.

'Het is altijd mijn bedoeling geweest het nationale belang voorop te stellen, geen partijbelang of zeker niet mijn persoonlijk belang. Ik veroordeel mijn collega's die hetzelfde doen maar een andere mening hebben, niet. Zij moeten doen wat zijn vinden dat juist is, net zoals ik doe. Ik vind het jammer dat ze hebben besloten om uit de regering te stappen en ik bedank hen voor hun dienst.'

Ondanks het ontslag van brexitminister Dominic Raab en andere regeringsleden en een golf van kritiek van zowat alle politieke partijen toonde de Conservatieve premier zich vastberaden om het ontwerpakkoord voor te leggen aan het Britse parlement.

'Ik wist vanaf het begin wat ik wilde voorleggen aan het Britse volk: hun stem in het referendum eren,' aldus May nog. 'Dat betekent volledige controle over onze grenzen, volledige controle over onze financiën, volledige controle over onze wetten en ons voor altijd uit het Europese landbouw en vis-beleid halen. Dat is precies wat dit akkoord doet. Dit is een brexit die tegemoetkomt aan de prioriteiten van het Britse volk'.

Ze had het over 'moeilijke en oncomfortabele beslissingen', onder meer over Noord-Ierland, maar waarschuwde dat het verwerpen van het akkoord het Verenigd Koninkrijk in 'diepe en ernstige onzekerheid' zal storten.

Ook een nieuw referendum sloot ze uit.

Ratingbureau S&P dreigt met lagere kredietwaardigheid Voor het Verenigd Koninkrijk dreigt een aanpassing van de kredietwaardigheid als het land zonder goede afspraken uit de Europese Unie vertrekt. Dat schrijft ratingbureau Standard & Poor's (S&P) naar aanleiding van het conceptakkoord over de brexit. Van een 'wanordelijke' brexit is sprake als die de toegang tot Europese markten voor Britse bedrijven belemmert. Ook eventuele handelsbarrières zouden slecht nieuws zijn voor de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk, omdat die de concurrentiepositie van het land aantasten. Voorlopig handhaaft S&P zijn rating op AA met een negatief vooruitzicht. Het akkoord dat May heeft bereikt met Brussel is in de ogen van de kredietbeoordelaar een grote stap vooruit, maar het is nog uiterst onzeker dat parlementsleden instemmen met de deal.

Motie van wantrouwen?

Op geruchten over een nakende stemming over haar positie als Conservatief partijleider ging May niet rechtstreeks in. 'Leiderschap gaat om het nemen van de juiste beslissingen, niet de makkelijke', zo reageerde ze op de forcing van haar partijgenoot Jacob Rees-Mogg, die openlijk aanstuurt op een machtswissel.

May verklaarde tenslotte dat ze binnenkort vervangers zal benoemen voor de ministers die donderdag opstapten. Ze ging niet in op het gerucht dat minister van Milieu en brexitboegbeeld Michael Gove een aanbod zou gekregen hebben om Raab op te volgen.