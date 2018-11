Kabinet-May loopt leeg na brexitakkoord: 5 regeringsleden opgestapt in enkele uren tijd

Shailesh Vara: 'De mensen in het Verenigd Koninkrijk verdienen beter'

In zijn ontslagbrief, die hij zelf op twitter heeft geplaatst, klaagt Tory-politicus Shailesh Vara, staatssecretaris voor Noord-Ierland, aan dat het Verenigd Koninkrijk als 'trotse natie' gedwongen zal worden de regels van andere landen te volgen. 'De mensen in het Verenigd Koninkrijk verdienen beter', zo zegt Vara.

De politicus stelt dat het ontwerpakkoord dat de Britse eerste minister Theresa May bereikte niet overeenkomt met het resultaat van het brexitreferendum, waarin gestemd werd voor een uittrede uit de Europese Unie. Het 'halfslachtige' akkoord legt namelijk geen tijdstip vast waarop de Britten de Europese douane-unie zullen verlaten. Daarvoor is eerst een onderling akkoord nodig, wat volgens Vara nog jaren in beslag kan nemen. 'We zullen voor onbepaalde tijd vastzitten in een douaneregeling, op basis van regels die door de EU zijn vastgelegd en waar we niets over te zeggen hebben. En wat nog erger is, we zullen er niet eenzijdig kunnen uitstappen wanneer we dat wensen', schrijft hij in zijn ontslagbrief.

Tot slot klaagt Vara ook aan dat Noord-Ierland door het ontwerpakkoord een andere relatie met de EU zal hebben dan de rest van de UK. 'Hoewel ik ermee akkoord ben dat er geen harde grens moet zijn tussen Noord-Ierland en Ierland, moet de economische en constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk gerespecteerd worden.'

Dominic Raab: 'Niet te verzoenen met de beloftes aan de bevolking'

Ook Dominic Raab, de Britse brexitminister, kondigt donderdag op Twitter aan dat hij uit de regering stapt. 'Ik kan, in goed geweten, de voorwaarden die voorgesteld worden voor onze deal met de EU niet steunen', tweet Raab. Hij voegt zijn ontslagbrief aan de premier May toe in zijn tweet, en maakt ook duidelijk dat hij 'blijvend respect' heeft voor haar.

Raab geeft twee redenen waarom hij het akkoord niet kan steunen, die allebei te maken hebben met het statuut dat Noord-Ierland na de brexit zal krijgen. Net als zijn voorganger David Davis, die in juli 2018 opstapte vanwege meningsverschillen met May, staat Raab bekend als een hardliner.

May mag dus opnieuw op zoek naar een brexitminister. 'Maar bovenal kan ik de voorstellen van het voorlopige akkoord niet verzoenen met de beloftes die we aan de bevolking gedaan hebben in ons partijprogramma van de laatste verkiezingen', schrijft Raab. Hij meent dat het hier in de kern gaat om een kwestie van 'vertrouwen'.

In zijn ontslagbrief schrijft Raab verder nog te begrijpen waarom de premier een deal, onder de afgesproken voorwaarden, wil afsluiten met de EU. Hij kan dat echter niet, en besliste daarom ontslag te nemen.

May heeft, vindt Raab, een brexitminister nodig die kan pleiten voor dit akkoord waar zij zich met overtuiging achter geschaard heeft. 'Her spijt mij dat ik dit niet kan', besluit Raab.

Na de aankondiging van Raab dook het Britse pond dook 1 procent lager tegenover de dollar. Rond 10.15 uur stond het pond op 1,2858 dollar, het peil waarop de munt dinsdag noteerde, voor de aankondiging van het akkoord en de goedkeuring woensdag.

Esther McVey: 'Bedreiging voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk'

De derde minister die ontslag nam is minister van Arbeid en Pensioenen Esther McVey. Het voorlopige brexitakkoord 'eert de resultaten van het referendum niet', zegt McVey in een brief aan May. Ze noemt de tekst ook 'een bedreiging voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk'.

'We gingen van no deal is beter dan een slechte deal, naar eender welke deal is beter dan no deal. Ik kan dit niet verdedigen, ik kan hier niet voor stemmen, ik kan mijn kiezers niet meer in de ogen kijken als ik dat doe. Ik heb daarom geen andere keuze dan ontslag te nemen uit de regering.'

Intussen gaan er geruchten dat Theresa May straks een motie van wantrouwen voor de kiezen krijgt in het parlement. 48 parlementsleden van haar Tory-partij moeten daarvoor een brief indienen bij het comité van de conservatieve partij, en volgens Britse media hebben tientallen partijgenoten dat al gedaan.