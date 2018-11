Zijn de dagen van Theresa May als premier dan toch geteld?

De European Research Group (ERG), de groep van een vijftigtal harde brexiteers bij de Tories van Theresa May, plant een 'coup' op de eerste minister.

Om een motie van wantrouwen in het parlement te forceren, moeten in totaal 15 procent van de Conservatieve parlementsleden - nu zijn dat er 48 - een brief indienen bij het partijbureau. Tientallen parlementsleden hebben dat intussen al gedaan, melden Britse media, en nu heeft ook ERG-leider Jacob Rees-Mogg zijn vertrouwen in de premier opgezegd.

Volgens de BBC is een motie van wantrouwen in de premier daardoor 'nagenoeg onafwendbaar', al verklaarde een ander ERG-parlementslid dat er 'meningsverschillen' zijn tussen de parlementsleden en dat niet iedereen van plan is een brief in te dienen. Omstreeks 14.30 uur was de drempel van 48 nog niet bereikt.

Opties

Komt de ERG toch aan 48, dan komt er een stemming onder alle Conservatieve parlementsleden. May moet dan minstens de helft van haar partijgenoten - 159 om precies te zijn - achter zich zien te scharen.

Haalt May het niet, dan moeten de Tories op zoek naar een nieuwe leider. Ze krijgen dan veertien dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, wordt het parlement ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen.

Kandidaten

Rees-Mogg is ervan overtuigd dat de partij May 'vrij snel' kan vervangen. Volgens hem zal het aantal van 48 brieven gehaald worden, 'al hoeft dat niet per se vandaag te zijn'.

Als opvolger van May denkt hij niet meteen aan zichzelf, zei hij aan de verzamelde pers. 'Dit heeft niks te maken met persoonlijke ambitie, wél met de ambitie om een brexit waar te maken.' Volgens Rees-Mogg zitten er een 'hele resem aan talent' in de Conservatieve partij, onder wie oud-ministers Boris Johnson en David Davis.

De Britse regering moet nu eerst en vooral terug naar Brussel om er aan te kondigen dat er geen brexitdeal komt, zei hij tot slot. Brussel en Londen moeten dan handel drijven volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Nu hebben de Britten 'niet de juiste dingen gevraagd'. 'De onderhandelingen werden gevoerd door Downing Street, niet door Dominic Raab (de pas opgestapte brexitminister, red.)'

Regeringscrisis

De regeringscrisis is het gevolg van het voorlopige brexitakkoord dat de Europese en Britse onderhandelaars hebben afgeklopt.

Premier May kreeg woensdagavond nog de steun van haar regering, maar die brokkelt donderdag gestaag af. Vier leden van haar regering (twee ministers en twee staatssecretarissen) en twee parlementaire secretarissen namen al ontslag.