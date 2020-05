De 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaronder de VS en China, hebben dinsdag een resolutie aangenomen voor een "onafhankelijke evaluatie" van de reactie van de VN-organisatie op de uitbraak van het coronavirus.

De tekst werd met consensus goedgekeurd. Bedoeling is om 'zo spoedig mogelijk (...) een proces van onpartijdige, onafhankelijke en volledige evaluatie' op te starten van de door de WHO gecoördineerde internationale actie tegen de pandemie, met het oog op 'een verbetering van de wereldwijde capaciteiten voor pandemische preventie, paraatheid en respons'. De WHO heeft herhaaldelijk kritiek gekregen voor de aanpak van de pandemie. Vooral de Amerikaanse president Donald Trump is niet te spreken over de werkwijze van de organisatie. Hij heeft er maandag nog mee gedreigd de Amerikaanse bijdrage aan de WHO permanent te bevriezen.

Volgens Trump werden de eerste waarschuwingen over de ernst van het virus in de wind geslagen en laat de WHO zich te positief uit over de Chinese aanpak. De landen die deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de WHO, die voor het eerst via een videoverbinding wordt gehouden, hebben bij consensus ook een resolutie aangenomen die aandringt op een gezamenlijke reactie op de crisis.

Zo roept de tekst op om van het wereldwijd en goedkoop beschikbaar maken van toekomstige vaccins en medicijnen 'een wereldwijde prioriteit' te maken. Er moet een 'universele, tijdige en rechtvaardige' toegang komen tot de medische middelen tegen COVID-19, zo klinkt het in de resolutie. De WHO-leden vragen ook aan de farmaceutische bedrijven, en aan de andere spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen, om hun patenten met elkaar te delen.

De tekst werd met consensus goedgekeurd. Bedoeling is om 'zo spoedig mogelijk (...) een proces van onpartijdige, onafhankelijke en volledige evaluatie' op te starten van de door de WHO gecoördineerde internationale actie tegen de pandemie, met het oog op 'een verbetering van de wereldwijde capaciteiten voor pandemische preventie, paraatheid en respons'. De WHO heeft herhaaldelijk kritiek gekregen voor de aanpak van de pandemie. Vooral de Amerikaanse president Donald Trump is niet te spreken over de werkwijze van de organisatie. Hij heeft er maandag nog mee gedreigd de Amerikaanse bijdrage aan de WHO permanent te bevriezen. Volgens Trump werden de eerste waarschuwingen over de ernst van het virus in de wind geslagen en laat de WHO zich te positief uit over de Chinese aanpak. De landen die deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de WHO, die voor het eerst via een videoverbinding wordt gehouden, hebben bij consensus ook een resolutie aangenomen die aandringt op een gezamenlijke reactie op de crisis.Zo roept de tekst op om van het wereldwijd en goedkoop beschikbaar maken van toekomstige vaccins en medicijnen 'een wereldwijde prioriteit' te maken. Er moet een 'universele, tijdige en rechtvaardige' toegang komen tot de medische middelen tegen COVID-19, zo klinkt het in de resolutie. De WHO-leden vragen ook aan de farmaceutische bedrijven, en aan de andere spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen, om hun patenten met elkaar te delen.