Als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet binnen de dertig dagen 'substantiële verbeteringen' doorvoert, zullen de VS hun bijdrage 'permanent bevriezen' en eventueel de organisatie verlaten. Eerder voerden de VS een betalingsstop door.

Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump in een brief die hij naar WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus stuurde. Trump schrijft ook dat hij zonder die 'substantiële verbeteringen 'ons lidmaatschap van de organisatie heroverweegt'.

Trump somt in de brief voorbeelden op van fouten die de WHO beging in de aanpak van de pandemie, zoals het negeren van eerste berichten over de ernst van het virus en de te positieve kijk op China. 'Het is duidelijk dat uw misstappen en die van uw organisatie in de aanpak van de pandemie de wereld heel duur zijn komen te staan', aldus Trump. Hij voegt toe dat de WHO moet kunnen aantonen dat de organisatie niet afhankelijk is van China.

Washington schortte medio april de financiering van de WHO op omdat het vindt dat China te veel invloed heeft binnen de organisatie. De WHO verloor door het besluit zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar, ruim tien keer zoveel als die van China.

Eerder op de dag leek het erop dat Trump de financiering zou hervatten, maar nog twijfelde over de hoogte ervan.

