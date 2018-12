Kim Jong-un wil meer ontmoetingen met Zuid-Koreaanse president in 2019

De Noord-Koreaanse sterke man Kim Jong-un betreurt in een brief aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat de twee leiders elkaar niet meer hebben kunnen ontmoeten voor het einde van het jaar.

In de brief schreef Kim verder nog dat hij in 2019 meer ontmoetingen wil met Moon, om de gesprekken over "vrede en welvaart" verder te zetten.

Sinds begin dit jaar is er meer toenadering tussen de twee Korea's, na jaren van spanningen rond, onder meer, de tests met kernraketten door Noord-Korea.

Kim en Moon zagen elkaar twee keer dit jaar, in de grensstad Panmunjom en de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.