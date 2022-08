Indiana voert zo goed als volledig verbod in op abortus

De Amerikaanse staat Indiana voert een zo goed als volledig verbod in op abortus. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de staat keurde dat vrijdag goed, melden Amerikaanse media. Enkel in gevallen van verkrachting of incest is een zwangerschapsonderbreking nog mogelijk.

Indiana laat vandaag abortus toe tot 20 weken na de bevruchting. Door de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijk recht op abortus terug te draaien, kunnen de Amerikaanse staten nu zelf wetten maken om de abortusregels op hun grondgebied aan te passen.

De wet in Indiana verbiedt abortus, behalve als er sprake is van zwangerschap ten gevolge van een verkrachting of incest. Het is nu aan de gouverneur, de republikein Eric Holcomb, om de wet te ondertekenen. Volgens Reuters wordt Indiana de eerste staat die abortus zo goed als verbiedt sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof.

In het Huis van Afgevaardigden werd volgens persbureau AP nog een amendement ingediend om de uitzonderingen voor incest en verkrachting uit de wet te halen, maar dat overleefde de stemming niet. De Republikeinen stemden verdeeld over die kwestie.