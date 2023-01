Hipkins nu ook officieel bekrachtigd als opvolger Ardern als Nieuw-Zeelands premier

Chris Hipkins, tot nog toe minister van Onderwijs, Politie en Publieke Diensten, is zondag op een samenkomst van zijn Labourpartij officieel benoemd als opvolger van Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern.

Zijn partijgenoten schaarden zich unaniem achter Hipkins als nieuwe partijleider en dus ook de nieuwe premier. Hij was de enige kandidaat en daarmee was de stemming grotendeels een formaliteit. Op een persconferentie verduidelijkte de 44-jarige politicus dat hij woensdag de eed zal afleggen als nieuwe premier. Hipkins zei dat het land onder zijn premierschap zal focussen op het herstel van de economie na de coronacrisis. Daarnaast beloofde hij de toenemende criminaliteit aan te pakken.

Probleemoplosser

Hipkins wordt geroemd voor de wijze waarop hij het coronavirus aanpakte en staat bekend als een bekwaam bestuurder. Hij was van grote waarde voor Ardern als probleemoplosser op momenten dat andere ministers het moeilijk hadden.

De 42-jarige Ardern, die sinds 2017 premier was, kondigde donderdag verrassend haar afscheid aan. Ze zei er niet genoeg energie meer voor te hebben. Hipkins zei dat zijn voorganger ‘weerzinwekkend’ is behandeld tijdens haar ruim vijf jaar durende premierschap. Ze zou constant persoonlijke aanvallen te verduren hebben gekregen, met name op sociale media. De nieuwe premier vindt dat mensen zich meer moeten uitspreken dat zo’n behandeling ‘niet oké’ is.

Hipkins kondigde ook aan dat Carmel Sepuloni zijn vicepremier wordt. Zij is daarmee de eerste vicepremier van Polynesische afkomst. Sepuloni is sinds 2008 parlementslid en sinds 2017 minister van Sociale Ontwikkeling. Grant Robertson, de vicepremier van Jacinda Ardern, zal naar verwachting in de regering blijven als minister van Financiën.