Macron op zoek naar ‘ruimere meerderheid’

De Franse president Emmanuel Macron verwerpt het idee van een regering van nationale eenheid, maar zoekt wel een stabiele meerderheid.

Dat bleek woensdagavond tijdens een tv-toespraak.

De bewoner van het Elysée verloor zondag bij de parlementsverkiezingen zijn absolute meerderheid en moet een alliantie aangaan. Overigens bleef zijn groep wel de grootste in het parlement.

In zijn toespraak zei Macron dat het ‘mogelijk is een ruimere en duidelijker meerderheid te vinden’. Hij sloot daarbij een regering van nationale eenheid uit. ‘Een regering van nationale eenheid is momenteel niet gerechtvaardigd’, aldus Macron, die zei uit zijn gesprekken met de politieke leiders te hebben geleerd dat het ‘merendeel’ zo’n bewindsploeg uitsluit.

Het komt nu aan de partijen toe ‘om in alle transparantie te zeggen hoever zij willen gaan’, aldus het Franse staatshoofd.

Tijdens het gesprek had hij vastgesteld dat alle politieke leiders ‘hun eerbied voor onze instellingen en hun wil om een blokkering van ons land te vermijden.’

‘Wij (de politieke klasse) moeten collectief leren op een ander manier regeren en wetten maken’, vond Macron ook, daarbij oproepend compromissen te sluiten.

Hij erkende ook de ‘breuken’ en ‘diepe verdeeldheid’ die de stembusgang heeft blootgelegd en betreurde de lage opkomst.

De president kondigde ook aan dat er deze zomer maatregelen zullen komen omtrent de koopkracht, beter betaalde arbeid, energie, gezondheid, klimaat en werkgelegenheid.