Prognoses: Macron verliest meerderheid, RN van Le Pen boekt grote zetelwinst

De Franse president Emmanuel Macron verliest zijn absolute meerderheid in het parlement. Dat blijkt uit projecties na afloop van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Het linkse blok Nupes wordt de belangrijkste oppositieformatie en het Rassemblement national van Marine Le Pen beleeft een sterke doorbraak.

De coalitie Ensemble! van Macron wordt weliswaar de grootste formatie in de Assemblée Nationale, maar ze komt volgens de projecties niet in de buurt van de absolute meerderheid van 289 zetels. Dat maakt het voor de onlangs herkozen president veel moeilijker om beleid te voeren. Hij heeft andere partijen nodig om wetsontwerpen door het parlement te loodsen. Volgens de projecties van vijf peilingbureaus zou Ensemble! van Macron uitkomen op ongeveer 200 tot 260 zetels, het linkse Nupes van Jean-Luc Mélenchon op 150 tot 200 zetels, de Rassemblement national van Marine Le Pen op 60 tot 102 zetels en het centrumrechtse Les Républicains op 45 tot 80 zetels.

‘Ongeziene situatie’

‘Het is verre van wat we gehoopt hadden’, zo erkende minister Gabriel Attal, de eerste uit het kamp van Macron die reageerde op de uitslag. ‘De Fransen hebben ons geen absolute meerderheid gegeven, maar ook niet aan een andere partij. Wat zich aftekent, is een ongeziene situatie in het politieke en parlementaire leven, die ons gaat verplichten om onze zekerheden en tegenstellingen te overstijgen’, zei hij op televisiezender TF1.

Bij Nupes, een coalitie met onder meer het populistisch en fors linkse La France Insoumise (LFI), de groenen en de socialistische PS, spreekt men van een ‘historische’ dag. ‘Nooit eerder heeft links de uittredende president in een relatieve minderheidspositie geplaatst’, juichte Sandrine Rousseau van de groenen. Voor Clémentine Autain van LFI bevestigt de ‘ongelofelijke doorbraak’ dat LFI-voorman Mélenchon de juiste strategie heeft gekozen.

‘Tsunami’

Vooral bij het extreemrechtse Rassemblement national is het feest. Met uitzondering van 1986 is het de eerste keer dat uiterst rechts voldoende zetels haalt om een parlementsfractie te vormen. Voorzitter ad interim Jordan Bardella sprak van een ’tsunami’ die het land overspoelt. ‘De les die we vanavond hebben geleerd, is dat het Franse volk van Emmanuel Macron een minderheidspresident heeft gemaakt’, reageerde hij op TF1.

Dat de partij van Le Pen in het verleden karig bedeeld werd in het Parlement had ook met het ‘first past the post’ systeem te maken, waarbij degene die meest meer stemmen haalt per kiesdistrict de zetel binnenhaalt. Bij de parlementsverkiezingen van 2017 haalde de voorganger van RN, het Front national, 8 zetels binnen.

Thuisblijvers in de meerderheid

De Fransen bleken zondag niet happig om voor de vierde keer op korte tijd naar de stembus te gaan. De abstentie zou uitkomen tussen 53,5 en 54 procent van de kiezers. Dat is hoger dan in de eerste ronde, toen 52,49 procent van de stemgerechtigden niet kwam opdagen. Het diepterecord van 2017 zou echter niet bereikt worden. Toen bleef 57,36 procent van de Fransen thuis.