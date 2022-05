Ierse premier vindt dat Londen te ver is gegaan in ruzie over Noord-Iers protocol

De Ierse premier Micheal Martin verwijt de Britse regering in de ruzie over de brexitregels voor Noord-Ierland dat ze oneerlijk handelt. ‘De huidige Britse regering is te ver gegaan’, aldus Martin vrijdag bij een bezoek aan Belfast.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss kondigde eerder deze week aan dat de regering delen van het zogenaamde Noord-Ierse protocol met de Europese Unie unilateraal wil schrappen, om obstakels voor bedrijven in de Britse provincie af te bouwen. De EU reageerde ‘not amused’.

Doel van het Noord-Ierse protocol is een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te vermijden, die de spanningen in de regio die decennialang geteisterd werd door de ‘Troubles’ tussen katholieke Republikeinen en protestantse Unionisten weer zou kunnen aanwakkeren. Goederen tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland moeten wel nog gecontroleerd worden. Dat is niet naar de zin van de unionisten, die elke vervreemding en verwijdering van Groot-Brittannië van de hand wijzen.

Volgens de Ierse premier Martin hangt de Britse regering het principe ‘naar onze wens, of totaal niks’ aan, en dat is niet de manier waarop men met de EU onderhandelt, stelde hij. Professionele, ernstige gesprekken zijn de enige weg om de crisis op te lossen. Martin gaf de Democratic Unionist Party (DUP), de belangrijkste unionistenpartij, ook een veeg uit de pan. Die blokkeert uit protest tegen het Noord-Ierse protocol momenteel de vorming van een eenheidsregering met het katholiek-republikeinse Sinn Fein. Die laatste werd onlangs de grootste partij bij de verkiezingen voor het Noord-Ierse parlement.