Hongaren protesteren vijfde dag op rij tegen hervormingen Orban

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest hebben duizenden mensen zaterdag voor de vijfde dag op rij geprotesteerd tegen de fiscale hervormingen van de regering van premier Viktor Orban.

De demonstraties, de eerste sinds de herverkiezing van de conservatieve leider in april, gingen dinsdag van start nadat het parlement een belastinghervorming had goedgekeurd die volgens de manifestanten de belastingen voor honderdduizenden kleine zelfstandigen zal verhogen. De menigte scandeerde onder andere “Orban, rot op!”.

Vrijdag had Orban de omstreden hervorming nog verdedigd als zijnde “goed en noodzakelijk”. Het land, dat met de EU in gesprek is over steunfondsen voor zijn economie, lijdt onder de hoge inflatie en zag zijn munt kelderen.

De regering kondigde woensdag ook al de “noodtoestand” af in een reactie op de energiecrisis die door de oorlog in Oekraïne is veroorzaakt. Bedoeling is onder andere om de bevolking aan te zetten zuinig met hun verbruik om te springen. Een van de maatregelen is dat mensen die meer energie verbruiken dan gemiddeld, die energie tegen marktprijzen zullen moeten aankopen, in plaats van tegen een zwaar gesubsidieerd staatstarief.