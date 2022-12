Grensovergang met Kosovo heropent nadat Servische militanten barricades verlaten

In het noorden van Kosovo verlaten Servische militanten zoals aangekondigd de door hen opgerichte barricades. De voornaamste grensovergang tussen Servië en Kosovo is intussen opnieuw open. Het Servisch leger verkeert niet langer in hoogste staat van paraatheid.

De Servische president Aleksandar Vucic had afgelopen nacht aangekondigd dat de blokkades de komende 48 uur zouden worden ontmanteld. Na de ontmanteling van de barricades aan de Servische zijde van de grenspost van Merdare, de belangrijkste overgang tussen Servië en Kosovo, is de situatie opnieuw normaal, aldus de Kosovaarse politie. De grensovergang is dan ook opnieuw open.

Vucic besliste ook dat het Servische leger na drie dagen niet langer in hoogste staat van paraatheid moet staan, aldus het nieuwsagentschap Tanjug.

Woensdag was aan Servische zijde de toegang tot de grensovergang van Merdare geblokkeerd door vrachtwagens die dwars over de weg werden geplaatst. De autoriteiten in Kosovo sloten daarop de grensovergang langs Kosovaarse zijde.

Servische militanten hadden al bijna drie weken de wegen naar de grensovergangen van Brnjak en Jarinje geblokkeerd. Ook op andere plaatsen in het vooral door Serviërs bewoonde noorden van Kosovo waren wegblokkades opgericht. Op die manier protesteerden ze tegen de arrestatie van een voormalige politieofficier in Kosovo.

Het is al maanden onrustig in de grensregio. Kosovo, dat tegenwoordig bijna uitsluitend door Albanezen wordt bewoond, behoorde vroeger tot Servië, maar is sinds 2008 onafhankelijk. Servië aanvaardt de onafhankelijkheid niet en eist het grondgebied van het land op. Het gebied ten noorden van de verdeelde stad Mitrovica wordt hoofdzakelijk bewoond door etnische Serviërs.