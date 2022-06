Duitsers achten het realistisch dat Poetin gaskraan volledig dichtdraait

De topman van het Duitse Bundesnetzagentur – dat is de regulator die onder meer bevoegd is voor de gasbevoorrading – waarschuwt vrijdag dat het niet is uitgesloten dat Rusland volledig stopt met leveren van gas aan Duitsland.

Topman Klaus Müller zei vrijdag aan zender ARD dat het agentschap die mogelijkheid niet kan uitsluiten. Daarom wordt rekening gehouden met verscheidene scenario’s. ‘De meeste van die scenario’s zien er niet goed uit en resulteren in of te weinig gas tegen het einde van de winter of al in de herfst of de winter.’

Moskou heeft de toevoer van gas richting Duitsland via de Nordstream-pijpleiding al fors teruggeschroefd. Op 11 juli is een jaarlijks onderhoud gepland van de gaspijpleiding. Normaal duurt dat enkel dagen. De vrees bestaat nu dat Rusland na het onderhoud de aanvoer niet meer opstart.

Ook de Duitse minister van Economie, Robert Habeck, vreest voor dergelijk scenario. ‘Ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet voor vrees’, aldus Habeck donderdagavond in een interview met zender ZDF.

De Duitse regering heeft donderdag de alarmfase van het nationaal noodplan voor gasbevoorrading afgekondigd wegens de verminderde aanvoer uit Rusland.

De topman van het agentschap riep alle Duitsers op energie te besparen. De gezinnen moeten bovendien rekening houden met een verwarmingsfactuur die kan verdubbelen of verdrievoudigen, waarschuwde hij. Hij raadt consumenten aan geld opzij te zetten voor hun energiefactuur.