CorruptionEurope: partner van Eva Kaili legt bekentenissen af

Francesco Giorgi, de partner van het Griekse Europarlementslid Eva Kaili, heeft bekentenissen afgelegd over corruptie en inmenging ten dienste van Marokko en Qatar. Dat blijkt uit documenten uit het gerechtelijk onderzoek die Le Soir en de Italiaanse krant La Repubblica konden inkijken.

Na zijn aanhouding afgelopen vrijdag in het onderzoek naar mogelijke inmenging in het Europees Parlement, is Francesco Giorgi verhoord door de politie en onderzoeksrechter Michel Claise.

Uit gerechtelijke documenten die Le Soir en La Repubblica konden raadplegen blijkt dat Giorgi – de partner van Eva Kaili, vicevoorzitster van het Europees Parlement – bekentenissen heeft afgelegd. Giorgi gaf toe deel te hebben uitgemaakt van een organisatie die zowel door Marokko als Qatar werd gebruikt om zich in Europese aangelegenheden te mengen.

De raadkamer bevestigde woensdag Giorgi’s voorlopige hechtenis in het onderzoek van het federaal parket naar vermeende criminele organisatie, corruptie en witwassen. Zijn partner Kaili moet op 22 december voor de raadkamer verschijnen.

Geld beheren

In zijn bekentenis gaf Francesco Giorgi toe dat zijn rol in de “organisatie” erin bestond het geld te beheren. Hij stelde bovendien dat Pier Antonio Panzeri, het voormalige Italiaanse Europarlementslid, aan het hoofd staat van de vermeende organisatie.

Gevraagd om een reactie op die beschuldiging antwoordt de raadsheer van Panzeri dat hij ‘niet over deze informatie beschikt’. Advocaat Laurent Kennis: ‘Mijn enige reactie is dat het buitengewoon is dat u toegang heeft tot dit document terwijl wij er geen toegang toe hebben. Dit is een schending van het geheim van het onderzoek’.

Heeft Qatar geprobeerd om de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden in ruil voor cash geld en cadeaus? Leer hier alles over het #CorruptionEurope-onderzoek

Tarabella ontkent geld te hebben ontvangen

Volgens dezelfde documenten uit het onderzoek verdenkt Francesco Giorgi twee personen ervan geld te hebben ontvangen via de heer Panzeri: het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino zijn Belgische collega Marc Tarabella, beiden van de S&D-fractie.

Zaterdagavond vond bij Tarabella nog een huiszoeking plaats, in aanwezigheid van de voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola.

‘De heer Tarabella is niet van plan commentaar te geven op vermeende elementen van het onderzoek’, zegt zijn advocaat Maxim Töller. Tarabella ‘blijft ter beschikking van justitie. Hij ontkent volledig dat hij ooit het geringste voorstel of de geringste som geld van wie dan ook heeft ontvangen.’ In een interview met Tarabella dat Knack en Le Soir maandag publiceerden reageerde hij op dezelfde manier.

We contacteerden ook Andrea Cozzolino met de vraag of hij in deze zaak al dan niet geschenken of geld heeft ontvangen. Maar onze e-mail bleef onbeantwoord.

Uiteraard geldt steeds het vermoeden van onschuld tot een rechter er anders over zou oordelen.

Marie Arena

Gevraagd om een reactie op Giorgi’s bekentenis en zijn beschuldigingen aan het adres van onder meer Marc Tarabella, maant Giorgi’s advocaat aan tot ‘de grootste voorzichtigheid’ bij wat we zouden kunnen schrijven. Zonder verder in detail te treden, geeft hij aan dat ‘de zaken genuanceerder liggen dan wat u is meegedeeld’.

Toen hij tijdens het verhoor bevraagd werd over verdachten die mogelijk geld hebben ontvangen van Pier Antonio Panzeri, zei Giorgi dat hij niets wist over Marie Arena, in wiens integriteit hij gelooft.

Marokkaanse geheime dienst verdacht van inmenging

Uit documenten uit het strafonderzoek die Le Soir en La Repubblica konden raadplegen, blijkt verder dat de Marokko via zijn buitenlandse inlichtingendienst DGED (Direction générale des études et de la documentation) betrokken zou zijn bij dit dossier van vermeende corruptie. Volgens de documenten hadden Panzeri, Cozzolino en Giorgi contact met de DGED en met de ambassadeur van Marokko in Polen.

Knack en Le Soir contacteerden Cozzolino, de Marokkaanse ambassade in Polen en de advocaten van Panzeri en Giorgi, maar die wensten niet te reageren.

In de documenten worden nog twee inlichtingenofficieren van de Marokkaanse inlichtingendienst genoemd, maar we konden met hen geen contact opnemen.

Deze vertegenwoordigers van de Marokkaanse staat zouden in nauw contact staan met personen die reeds verdacht worden van actieve of passieve corruptie in het Qatarese deel van dit Belgische gerechtelijke onderzoek.

Visserijrechten

In de kamercommissie Justitie sprak minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdagnamiddag enerzijds van een ‘Golfstaat’, anderzijds van een ‘land dat de voorbije jaren in België al genoemd werd als het over inmenging gaat’. Van Quickenborne: ‘De inlichtingendiensten van dat land zouden een actieve rol spelen in die activiteiten van inmenging. De belangen kunnen daarbij legio zijn. Om er eìeìn te noemen: visserijrechten. In dit dossier zou het dus kunnen gaan om inmenging door omkoping. Dat zijn enorm ernstige tenlasteleggingen.’