CorruptionEurope: Staatsveiligheid doorzocht huis van Panzeri

Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement startte na een inlichtingenonderzoek door de Staatsveiligheid. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De Staatsveiligheid doorzocht ook het huis van de Italiaan Antonio Panzeri, de vermeende ‘orkestleider’ achter de corruptie.

Sinds vrijdag is het Europees Parlement in de ban van een onderzoek door het federaal parket naar corruptie, criminele organisatie en witwassen. De speurders gaan na of Qatar en Marokko hebben geprobeerd standpunten in het Europees Parlement te beïnvloeden op een manier die het klassieke lobbywerk overstijgt. Maar hoe is het onderzoek eigenlijk van start gegaan? Klapte een klokkenluider uit de biecht? Werd België getipt door een ander land?

Op basis van meerdere goedgeïnformeerde bronnen onthullen Knack en Le Soir nu wat voorafging aan het doeltreffende speurwerk van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie.

Inmenging

De Staatsveiligheid werkt niet op politieke partijen of mandatarissen, maar wel op dreigingen. Binnen die opdracht kan het alsnog gebeuren dat namen van politici of partijen in het vizier komen van de inlichtingendienst.

De belangrijkste opdracht van de Staatsveiligheid is informatie inwinnen over activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de staat –zoals onder meer ‘inmenging in beslissingsprocessen’. En wat blijkt? Al in 2021 lanceerde de Staatsveiligheid een intelligence-onderzoek naar inmenging door een vreemde mogendheid. Het is dat onderzoek dat uiteindelijk uitmondde in het gerechtelijk onderzoek dat Europa vandaag in de ban houdt.

De Standaard berichtte woensdagochtend reeds dat ‘een verslag van de inlichtingendiensten, dat enkele maanden geleden opgemaakt werd’ aan de basis ligt van het gerechtelijk onderzoek.

De Staatsveiligheid geeft géén commentaar.

Schaduwoperaties

Het is niet ongebruikelijk dat de Staatsveiligheid in dergelijke dossiers zogenoemde Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM) inzet – denk aan pakweg telefoontap of schaduwoperaties. Zo’n BIMs moeten voorafgaand goedgekeurd worden door een commissie van drie magistraten.

Met andere woorden: reeds lang voordat parket en politie op de vermeende criminele organisatie begonnen werken, waren sommige analisten en buitendiensten van de Staatsveiligheid al met het dossier vertrouwd.

Volgens onze informatie werkte de Staatsveiligheid ook met vijf Europese zusterdiensten samen op dit dossier.

Een cruciale stap in het inlichtingenonderzoek was een doorzoeking (een zogenoemde BIM) van het huis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die inmiddels is aangehouden. Daarbij trof de Staatsveiligheid volgens onze bronnen 700.000 euro cash aan. Bingo. Nu waren er voldoende aanwijzingen van vermeende strafrechtelijke inbreuken. Gevolg: delen van het inlichtingendossier van de Staatsveiligheid werden gedeclassificeerd, en op 12 juli 2022 overgemaakt aan het parket. Daarop kon het justitiële onderzoek starten. De finaliteit is verschillend: politie en parket moeten bewijzen verzamelen om verdachten voor de rechtbank te brengen –bij de Staatsveiligheid is dat niet het geval.

Van Quickenborne: ‘Dit is het SKY-ECC van de omkoping’

‘Dit is het SKY-ECC van de omkoping’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een reactie aan Knack en Le Soir. ‘Een gamechanger waar de Veiligheid van de Staat gedurende meer dan een jaar heeft aan gewerkt, samen met buitenlandse inlichtingendiensten, om vermoedelijke omkoping van leden van het Europees Parlement door verschillende landen in kaart te brengen.’

‘Dit is een illustratie van het feit dat de investeringen die we doen noodzakelijk zijn. We investeerden immers fors in extra middelen en personeel voor de Veiligheid van de Staat. Het personeel zal tegen het einde van de legislatuur verdubbeld zijn. We komen van 580 mensen in 2020 en zitten nu al aan 780. Een van hun belangrijkste opdrachten is het bestrijden van buitenlandse inmenging. We zijn daar te lang te naïef in geweest. Kijk maar wat Rusland en andere buitenlandse mogendheden in het verleden hebben gedaan qua clandestiene operaties in ons land. Daar zijn we ons beter tegen aan het wapenen. Dit dossier toont nogmaals dat onze investeringen renderen.’

Sinds mei 2022 staat Staatsveiligheid onder leiding van Francisca Bostyn, administrateur-generaal ad interim.

Dat naast Qatar ook Marokko in het vizier van de speurders staat, werd eerder onthuld door Italiaanse media en woensdag werd er ook over bericht door De Standaard en De Morgen.