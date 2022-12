CorruptionEurope: Eva Kaili bekent gedeeltelijk, Panzeri beschuldigt Tarabella

Tijdens haar verhoor heeft Europarlementslid Eva Kaili toegegeven dat ze haar vader vroeg een deel van het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. De Belg Marc Tarabella wordt door voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri dan weer met de vinger gewezen als ontvanger van “geschenken” uit Qatar. Dat blijkt uit documenten uit het strafonderzoek naar vermeende corruptie in het Europees Parlement.

De voormalige ondervoorzitter van het Europees Parlement (S&D), de Griekse Eva Kaili, zit sinds 9 december vast in de vrouwenafdeling van de gevangenis van Haren. Donderdag moet ze voor de Raadkamer verschijnen, die zal beslissen over eventuele verdere aanhouding.

Toen de partner van mevrouw Kaili, Francesco Giorgi, door de Belgische speurders en onderzoeksrechter Michel Claise werd verhoord, gaf hij toe deel te hebben uitgemaakt van een organisatie die zowel door Marokko als door Qatar werd gebruikt om zich in Europese aangelegenheden te mengen.

Volgens documenten die Le Soir en La Repubblica konden raadplegen, heeft Kaili zelf ook gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Eva Kaili gaf toe dat ze haar vader vroeg het geld dat bij haar thuis lag te verbergen.

Koffers met cash geld

Kaili’s vader werd op vrijdag 9 december – de eerste dag van de anticorruptie-operatie – gearresteerd terwijl hij zich met een koffer vol geld in het Sofitel in Brussel (Etterbeek) verschanste. Uit de verhoren blijkt dat de vader, die enkele dagen in de Belgische hoofdstad verbleef, van zijn dochter de opdracht had gekregen cash geld te verbergen.

‘De beschuldigde geeft toe haar vader opdracht te hebben gegeven het geld te verbergen’, schreef onderzoeksrechter Claise in het arrestatiebevel dat op 9 december tegen het Griekse Europarlementslid werd uitgevaardigd. ‘Ze verklaart dat ze via het verleden wist van de activiteiten van haar man (Francesco Giorgi, nvdr) met de heer Panzeri, en dat koffers met cash geld door haar flat passeerden.’

Pier Antonio Panzeri, het voormalige Italiaanse Europarlementslid dat dezelfde dag in Brussel werd gearresteerd, is volgens de Belgische speurders de vermeende ‘orkestleider’ van de organisatie die in het Europees Parlement actief was.

Paniek

De politie hield Francesco Giorgi tegen vlak nadat hij op vrijdag 9 december hun flat in de Europese wijk verliet. Daarop raakte Kaili in paniek. De voormalige tv-presentatrice contacteerde niet enkel haar vader, maar heeft volgens het arrestatiebevel ook geprobeerd de heer Panzeri te waarschuwen, alsook ‘twee leden van het Europees Parlement die in dit onderzoek worden genoemd’. Hun namen staan er niet bij.

Gevraagd om een reactie mailde de Belgische advocaat van Eva Kaili maandagavond: ‘Ik ben persoonlijk verontwaardigd dat u toegang had tot deze documenten. Ben ik de enige die de regels respecteert?’ Schrijven over ‘gedeeltelijke bekentenissen’ is volgens de advocaat een ‘bevooroordeelde interpretatie’.

In de Amerikaanse krant New York Times stelde Kaili’s Griekse advocaat vorige week dat zijn cliënte onschuldig is. ‘Ze wist gewoon niets van de cash af’, aldus Michalis Dimitrakopoulos. ‘Zij heeft Qatar geen dienst bewezen. Want al haar standpunten waren in overeenstemming met het EU-beleid ten aanzien van Qatar.’

Tarabella

Knack en Le Soir onthulden eerder al dat speurders tijdens een huiszoeking in de Brusselse flat van Pier Antonio Panzeri 600.000 euro cash aantroffen.

‘Hij (Panzeri, nvdr) beschuldigde Europarlementslid Marc Tarabella als de begunstigde van “geschenken” uit Qatar’, schreef de onderzoeksrechter in het arrestatiebevel van Panzeri. Die laatste ‘bekent gedeeltelijk de feiten’ van corruptie en inmenging ten voordele van Qatar en Marokko.

We contacteerden Maxim Töller, de advocaat van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella, om een reactie op de beschuldiging door Panzeri. ‘De heer Tarabella heeft van niemand geschenken ontvangen’, aldus de advocaat. ‘En hij werd niet beïnvloed om beslissingen te nemen of standpunten te bepalen.’

Sinds de onderzoeksrechter op 10 december een huiszoeking liet uitvoeren bij Tarabella, is die verdedigingslijn ongewijzigd gebleven.

Vorige week contacteerden we de Belgische advocaat van Panzeri voor een reactie op de beschuldigingen van corruptie; die kon toen geen commentaar geven ‘gelet op het feit dat mijn cliënt in detentie zit’.

Overlevering aan België

De echtgenote en de dochter van Pier Antonio Panzeri werden in Italië gearresteerd en onder huisarrest geplaatst. Zij verschijnen deze week voor de rechtbank van Brescia, die zich moet uitspreken over het verzoek om hun overlevering aan België. Dolores Colleoni, de echtgenote van de heer Panzeri, is maandag door de rechtbank gehoord. Panzeri’s dochter Silvia komt dinsdag voor de rechtbank.

De rechters zijn akkoord gegaan met de overlevering van mevrouw Colleoni aan de Belgische justitie, hoewel haar advocaten elk strafbaar feit ontkennen en aangeven dat hun cliënte niets wist van de daden van haar man. Hetzelfde geldt voor haar dochter.

Telefoontaps

Documenten over enkele telefoontaps door de Staatsveiligheid, die Le Soir en La Repubblica konden raadplegen, geven een idee van de vragen die onderzoeksrechter Claise had over de vermeende betrokkenheid van de naaste familie van Panzeri. Zoals eerder al bericht door Knack en Le Soir vloeide het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke corruptie voort uit een eerder inlichtingenonderzoek door de Staatsveiligheid naar buitenlandse inmenging. Daarbij zijn ook bijzondere inlichtingenmethoden (BIMs) ingezet, na goedkeuring door een commissie van drie magistraten. De info van de Staatsveiligheid werd deels gedeclassificeerd en overgemaakt aan het parket.

‘Behandeld als vips’ in Marokko

Op 4 juni 2022 nam Panzeri contact op met zijn vrouw en dochter, die beiden op reis waren in Marokko. ‘Alles is goed gegaan, we zijn behandeld als vips, we gingen op de koffie bij Atmoun thuis (een Marokkaanse diplomaat die in het dossier wordt genoemd, nvdr)’, stelde mevrouw Colleoni haar echtgenoot gerust. ‘Heb je de dozen gezien?’, vroeg Panzeri. ‘Ja, dat heb ik! Want daarna gooide hij wat producten in de tassen voordat hij wegging! Hihihi!’

De inlichtingendienst meent in haar gedeclassificeerde nota dat het een reis betrof om ‘mogelijke vergoedingen op te halen voor inmengingsactiviteiten ten voordele van Marokko’.

In een andere telefoontap, dezelfde dag, bevestigde de Marokkaanse diplomaat Abderrahim Atmoun zelf aan de heer Panzeri dat hij ‘producten’ in de tas van zijn vrouw had gestopt.

In nog een andere door de Staatsveiligheid getranscribeerde telefoontap verwees de dame naar mogelijk illegaal verkregen goederen in hun Italiaanse huis. Bij een huiszoeking troffen Italiaanse onderzoekers daar vorige week 17.000 euro cash aan.

Uiteraard geldt voor alle betrokkenen het vermoeden van onschuld, tot een rechtbank anders zou oordelen.

Europol ondersteunt het Belgische onderzoek

In een korte e-mail aan Knack en Le Soir bevestigt een woordvoerder van Europol dat zijn dienst ‘het Belgische onderzoek’ naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement ondersteunt. Het federaal parket en de federale politie wilden daarover maandag geen extra informatie kwijt.

Het is geen geheim dat Europol lidstaten onder meer technische ondersteuning kan bieden bij onderzoeken. Ter herinnering: bij de twintig huiszoekingen in de Europese wijk namen de Belgische speurders in dit dossier een aanzienlijk aantal computer- en telefoontoestellen in beslag.

Eerder had het federaal parket al laten weten dat de huiszoekingen in Italië konden worden uitgevoerd worden dankzij de steun van Eurojust.