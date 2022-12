Corruptie-onderzoek: ‘Voormalig Europarlementslid Panzeri is de orkestleider’

In het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement gaan de Belgische speurders ervan uit dat voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri (S&D) de orkestleider is. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen. Panzeri werd vrijdagochtend opgepakt voor verhoor.

Het nieuws sloeg vrijdagochtend in als een bom in het Europees Parlement: in een onderzoek van het federaal parket naar mogelijke corruptie in het Europese halfrond voerden Belgische speurders 16 huiszoekingen uit. Vier personen werden aangehouden voor verhoor. Bij één van die vier –de Italiaanse politicus Pier Antonio Panzeri (67) – troffen speurders volgens onze info ongeveer 600.000 euro cash aan.

Knack en Le Soir vernamen uit goedgeïnformeerde bronnen dat Panzeri het belangrijkste doelwit is van de speurders. Ze gaan er van uit dat hij de ‘orkestleider’ is en onderzoeken of hij op vraag van Qatar assistenten van Europarlementsleden opdraagt wat ze moeten doen.

Wie is Panzeri?

Panzeri is lid van de Italiaanse politieke partij Articulo Uno –in 2017 afgesplitst van democratische partij. Van 2004 tot 2019 was hij Europarlementslid voor de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).

In 2017 werd Panzeri door het Europees Hof in Luxemburg opgedragen 83.764 euro onkostenvergoedingen terug te betalen aan het Europees Parlement. Dat gebeurde na een onderzoek opgestart in 2009 door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) naar inbreuken op het reglement inzake onkostenvergoedingen van Europarlementsleden.

Vanaf 2014 was Panzeri lid van de Subcommissie Mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement. In de periode 2017-2019 was hij zelfs voorzitter van die commissie. In die hoedanigheid verklaarde hij in april 2019, tijdens een persconferentie in de marge van een internationale conferentie in Doha, dat Qatar een referentie was geworden voor de bescherming van de mensenrechten en voortdurend bewees dat het op de goede weg was.

Strijd tegen straffeloosheid

In 2019 richtte Panzeri in Brussel mee de vzw Fight Impunity op (officiële benaming: Association pour la Lutte contre l’Impunité et pout la Justice Transitionnelle). Hij is er ook voorzitter van. Doel van de non-profit? De ‘strijd tegen straffeloosheid te bevorderen inzake ernstige mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de mensheid’. Fight Impunity geeft jaarlijks het rapport ‘The State of Impunity in the World’ uit.

Volgens onze info vond ook in het kantoor van Fight Impunity een huiszoeking plaats.

We contacteerden de vzw voor een reactie maar ontvingen géén antwoord.

S&D-fractie reageert voor het eerst

Inmiddels ontvingen Knack en Le Soir wél een eerste reactie van de S&D-fractie in het Europees parlement, die we integraal publiceren:

‘Wij zijn ontzet over de beschuldigingen van corruptie in de Europese instellingen. De S&D-fractie hanteert een nultolerantie voor corruptie. Wij zijn de eersten die een grondig onderzoek en volledige openbaarmaking steunen. Wij zullen volledig samenwerken met alle onderzoeksautoriteiten. In deze geest zullen wij niet publiekelijk commentaar geven op lopende gerechtelijke procedures.’

‘Gezien de ernst van de beschuldigingen verzoeken wij, totdat de bevoegde autoriteiten relevante informatie en opheldering verschaffen, om opschorting van de werkzaamheden aan alle dossiers en plenaire stemmingen met betrekking tot de Golfstaten, met name visumliberalisering en geplande bezoeken.’

Vakverbond

Naast Panzeri verhoorden de speurders vanochtend ook de Italiaanse vakbondsman Luca Visentini (53), die in Brussel woont.

Hij werd in 2011 secretaris van koepelorganisatie ETUC, het Europees Verbond van Vakverenigingen. Vorige maand werd hij in Melbourne zelfs verkozen tot secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), een organisatie met 200 miljoen leden wereldwijd.

Luca Visentini, op 19 oktober 2022 in Brussel. © Reuters

Volgens de Zwitserse krant Swissinfo was ITUC een ‘probleem voor Qatar’ en had het vakverbond herhaaldelijk vragen gesteld over de Wereldbeker in Qatar.

Eind oktober heeft Visentini nog de Qatarese minister van Werk, Al Marri, ontmoet.

We contacteerden ITUC voor een reactie maar ontvingen géén antwoord. Ook de ambassade van Qatar in België reageerde niet op onze vraag om commentaar.

Uiteraard geldt voor alle betrokkenen het vermoeden van onschuld, tot een rechter anders zou oordelen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Louis Colart en Joël Matriche van Le Soir