Elon Musk: redder van de vrije meningsuiting of doodgraver van Twitter?

Sinds miljardair Elon Musk Twitter heeft overgenomen, heerst bij heel wat gebruikers ongerustheid over de toekomst van het platform.

Enkele dagen nadat hij de nieuwe eigenaar van Twitter was geworden, deelde Elon Musk op dat platform een artikel van de bekende nepnieuwssite Santa Monica Oberver, met een verzonnen versie van de aanslag op Paul Pelosi, echtgenoot van de Amerikaanse voorzitster van het Huis van Afgevaardigden. Pas enkele uren later verwijderde Musk zijn tweet weer, geruisloos en zonder rechtzetting.

Het voorval draagt bij tot de ongerustheid over de koers van Twitter met Musk aan het hoofd. De miljardair heeft al herhaaldelijk gesteld dat hij van het platform een soort ‘digitaal dorpsplein’ wil maken, gebouwd rond de ‘vrijheid van meningsuiting’. De concrete invulling blijft vaag, maar het maakt van Musk de held van allerlei radicale groepjes die hopen dat geschrapte Twitter-profielen zoals dat van Donald Trump – ooit verwijderd wegens inbreuken op de gebruiksregels – nu weer online mogen. In de week na Musks aantreden organiseerden trollen ook al een campagne om allerlei racistische scheldwoorden ‘die we nu weer mogen zeggen op Twitter’ viraal te laten gaan.

Birdwatch

Verontrustend? Ja. Maar er zijn ook redenen om te vermoeden dat een radicale koerswijziging onder Musk niet zo waarschijnlijk is. Kort na zijn aantreden woonde de nieuwe eigenaar een vergadering bij met vertegenwoordigers van allerlei mensenrechten- en minderheidsgroepen die hun bezorgdheid uitdrukten, zo berichtte The New York Times. Musk kondigde ook aan dat, naar analogie met Facebook, een soort onafhankelijke en ideologisch diverse raad opgericht zou worden om vast te leggen welke inhoud al dan niet aanvaardbaar is op Twitter. En wat Europa betreft, bevestigde hij dat Twitter de Europese regels over het modereren van online platformen zal volgen, die zijn vastgelegd in de Verordening digitale diensten.

Musk heeft zich ook al geout als een fan van Birdwatch, de recent uitgerolde community factchecking-tool van Twitter. In tegenstelling tot Facebook werkt Twitter niet met externe professionele factcheckers maar hanteert het een eigen aanpak, gebouwd rond vrijwilligers onder de gebruikers. Die kunnen een ‘notitie’ toevoegen aan een tweet als ze denken dat die misinformatie bevat. Bij consensus onder de birdwatchers wordt zo’n notitie met contextuele informatie vastgemaakt onder de tweet, zichtbaar voor iedereen. Musk noemde Birdwatch een van de manieren om ‘van Twitter de meest accurate informatiebron op aarde te maken, ongeacht politieke voorkeur’.

Advertenties

De richting die Twitter daadwerkelijk opgaat, zal waarschijnlijk grotendeels bepaald worden door de houding van adverteerders, de belangrijkste bron van inkomsten. Bedrijven die ‘gesponsorde tweets’ kopen, hebben meestal geen zin om hun merknaam te zien verschijnen naast allerlei radicale desinformatie, nazipropaganda of IS-video’s. Ook zij eisen een veilig platform, met moderators en regels.

Verschillende grote adverteerders, zoals General Motors, hebben hun advertentie-uitgaven op Twitter bevroren in afwachting van wat Musk de volgende weken introduceert. Musk reageerde met Twitterpoll, die zijn volgers de vraag stelde of adverteerders ‘vrijheid van meningsuiting’ dan wel ‘politieke correctheid’ zouden moeten ondersteunen, maar ook hij zal zich vermoedelijk moeten onderwerpen aan de ijzeren wetten van de reclame-inkomsten.