Wat verandert er bij Twitter na de overname door Elon Musk? ‘Het platform kan op enkele maanden helemaal verzieken’

Tesla-topman Elon Musk heeft op Twitter de overname van het socialmediabedrijf bevestigd. Wat is hij ermee van plan? ‘Ik denk dat Musk onderschat wat de effecten van radicale vrije meningsuiting kunnen zijn’, zegt Pieterjan Van Leemputten, technologiejournalist bij Data News.

In april kondigde Musk aan dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar. In mei zette hij vraagtekens bij het grote aantal nepaccount op het platform en in juli kwam hij op zijn beslissing terug. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Net voor die rechtszaak van start zou gaan, besloot Musk de berichtendienst alsnog voor het afgesproken bedrag te willen kopen. De rechtszaak werd door Twitter niet geseponeerd, maar op pauze gezet. Woensdagochtend liep Musk onaangekondigd het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco binnen met een wastafel in zijn handen. Hij tweette: ‘Entering Twitter HQ. Let that sink in’ (‘Ik ga binnen in het hoofdkantoor van Twitter. Laat dat even op je inwerken’). Een wastafel is in het Engels een ‘sink’. Vrijdagochtend liet Musk op Twitter verstaan dat de deal rond is.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

‘The bird is freed’ (de vogel is bevrijd) schreef Musk op Twitter. Van wie of wat wil de gloednieuwe en zelfverklaarde ‘Chief Twit’ het platform bevrijden?

Pieterjan Van Leemputten: In de eerste plaats van de in zijn ogen te strenge inhoudelijke controle op tweets. Hij wil van Twitter een bastion van vrije meningsuiting maken, waar iedereen alles moet kunnen zeggen. Waarschijnlijk vindt hij de huidige regels te streng, maar een sociaal netwerk is als een levend organisme. Als het slecht gemodereerd wordt, kan het op enkele maanden tijd helemaal verzieken.

Ik denk dat Musk onderschat wat de effecten van radicale vrije meningsuiting kunnen zijn. Het internet van vroeger, toen het nog bijna geen inhoudelijke beperkingen kende, was niet altijd een aangename plek. Om ellende te voorkomen, zijn degelijke controlesystemen en heel wat mensen nodig. Maar Musk geeft aan dat hij 75 procent van het personeel wil ontslaan.

Musk moet ook beseffen dat er best wat wetgeving bestaat rond vrije meningsuiting. Als Twitter in Europa actief wil blijven, zal het de Europese regels moeten volgen, en die worden net strenger in plaats van losser. Europa zal Twitter niet meteen blokkeren, maar ik verwacht wel wat conflicten.

Twitter zit momenteel niet in de beste papieren. Deze week kwam aan het licht dat de meest actieve Twitteraars, die het meeste advertentie-inkomsten genereren, het platform lijken te verlaten. Het aantal gebruikers op het platform stagneert rond de 225 miljoen. Musk gaf te kennen dat hij streeft naar 800 of 900 miljoen gebruikers. Heeft hij daar een plan voor?

Van Leemputten: Daar hebben we momenteel geen idee van. Twitter worstelt al jaren met inkomsten te genereren uit advertenties omdat het een heel sec platform is. Op Facebook heb je als adverteerder veel meer mogelijkheden. Twitter bestaat maar uit één feed, en je wilt niet dat die zo vol komt te staan met advertenties dat het vervelend wordt.

Dat Musk niet in staat is om 800 miljoen gebruikers naar Twitter te loodsen, durf ik niet te zeggen. De man is wel degelijk geniaal en capabel. Tegelijk houdt hij van grootspraak zonder veel duidelijkheid te verschaffen. Maar als Musk Twitter ombouwt tot een ander product, kan dat veel veranderen.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk gaf te kennen dat hij ervan droomt om X te creëren: een allesomvattende app. Moeten we de overname van Twitter in dat licht zien?

Van Leemputten: Als dat zijn plan is, dan is Twitter een goed startpunt. Maar in het Westen heeft Facebook dat al eens geprobeerd. Het idee erachter is dat het virtuele leven van de gebruiker zich dan op één platform afspeelt. Die gebruiker kan er shoppen, vrienden maken, een lief vinden en werken. Facebook heeft die ambitie al jaren, maar is er nog altijd niet in geslaagd.

In een land als China lukt dat blijkbaar wel. Daar gebeurt alles via WeChat of Line. Wie in een stad als Shanghai rondloopt, kan met zijn telefoon op café, de bus nemen, filmtickets kopen… Ik begrijp dus wel waar Musk naartoe wil, want als je dé app hebt waar iedereen gebruik van maakt, dan moeten ontwikkelaars die daarin diensten willen aanbieden je daarvoor betalen. Dat is wat de App Store nu ook al doet. Bedrijven betalen een commissie om er hun app te mogen verkopen.

Als iemand zo’n allesomvattend platform ook op de westerse markt kan ontwikkelen, dan is het Musk wel. Toch schat ik zijn kansen klein in. Ten eerste is hij vrij laat met de overname. Ik kan me inbeelden dat het interessanter is als zo’n app organisch kan groeien. En daarvoor heeft Musk te veel tegenstanders. Als het Chinese WeChat naar Europa zou komen, dan zou ik het een grotere kans geven op succes dan Twitter.