Trump zegt dat hij niet wil terugkeren naar Twitter

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump wil niet terugkeren naar Twitter, ook niet nu Elon Musk aan het roer staat van de socialmediasite. Hij blijft liever op zijn eigen platform Truth Social, zei hij vrijdag aan Fox News Digital. “Ik vind het hier leuker. Ik heb Elon graag, maar ik blijf op Truth.”

Musk rondde donderdag de overname van Twitter af. Hij wil van het platform een bastion van de vrije meningsuiting maken en kondigde ook aan dat hij levenslange verbanningen voor gebruikers wil afschaffen.

Trump werd in januari vorig jaar verbannen van Twitter, kort na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. Hij richtte ondertussen zijn eigen socialmediaplatform Truth Social op. Musk noemde de permanente ban in mei “moreel verkeerd en gewoon dom”.

Nu Musk aan de macht is bij Twitter wordt dan ook gespeculeerd over een terugkeer van Trump naar het platform. Trump zei vrijdag alvast dat Twitter nu in goede handen is.

Maar Musk temperde de verwachtingen vrijdag ook over een terugkeer van de Republikein, aangezien er geen beslissingen genomen zullen worden over het herstellen van verbannen accounts tot er een nieuw panel gevormd is om controversiële thema’s te behandelen.

“Ik heb Elon graag en ik wens hem veel geluk”, zei Trump aan Fox News Digital. Hij voegde echter ook toe dat hij “niet denkt dat Twitter zonder mij succesvol kan zijn.”

Toch valt af te wachten of Trump achter dat standpunt blijft staan als een terugkeer waarschijnlijk ook echt mogelijk wordt. Op Twitter had hij 80 miljoen volgers, op Truth Social heeft hij er “slechts” een paar miljoen. Indien hij in 2024 opnieuw een gooi zou doen naar het presidentschap, zou hij een groter platform goed kunnen gebruiken.