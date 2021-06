In Duitsland is een experiment gestart waarbij 122 personen gedurende drie jaar lang een basisinkomen - Grundeinkomen - ontvangen van 1.200 euro per maand. De 122 gelukkigen werden geloot uit zo'n twee miljoen kandidaten.

Het geld voor het project is afkomstig van giften van 181.000 personen. De bedoeling is om het effect van een basisinkomen te onderzoeken in het kader van een wetenschappelijke studie. "De volgende drie jaar willen we empirisch onderzoeken of en hoe de onvoorwaardelijke en regelmatige betaling van een geldbedrag dat meer dekt dan het bestaansminimum, een effect heeft op het gedrag van mensen", zegt wetenschappelijk verantwoordelijke Jürgen Schupp van het Duitse instituut voor Economisch onderzoek (DIW). Eerder werd al een gelijkaardig onderzoek gevoerd, maar op kleinere schaal. Dat dateert van 2017 en liep gedurende één jaar. Zo'n 85 personen ontvingen toen 1.000 euro per maand. Maar de proefpersonen waren vooral mensen met een laag inkomen, terwijl nu iedereen zich kandidaat kon stellen. Men kan het ontvangen basisinkomen dus ook combineren met een job: het geld wordt zonder voorwaarden gestort. De kandidaten zijn tussen 21 en 40 jaar, de leeftijd waarbij men volgens de onderzoekers gewoonlijk de belangrijkste beslissingen voor de rest van zijn leven neemt. "Wij willen zien in hoeverre dat basisinkomen die beslissingen beïnvloedt", aldus één van de initiatiefnemers, Michael Bohmeyer. Het onderzoek wordt mee gesteund door het Max Planck instituut en de universiteit van Keulen.