Er zullen zondagavond 53 mensen met een evacuatievlucht vanuit Wuhan landen op Melsbroek. Dat hebben ministers Maggie De Block (Volksgezondheid) en Philippe Goffin (Buitenlandse Zaken en Defensie) vrijdagnamiddag gezegd tijdens een persconferentie. Onder hen zijn 12 Belgen.

De 12 (9 met Belgische nationaliteit en 3 naasten) zullen vervolgens in quarantaine geplaatst worden in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De overige 41 - 23 Nederlanders, 11 Denen, 5 Tsjechen en 2 Slovaken - zullen naar hun landen van herkomst overgebracht worden.

Allen worden gerepatrieerd met een Franse evacuatievlucht. Het vliegtuig vertrekt vrijdagavond omstreeks 22.00 uur vanaf de luchthaven van Charles de Gaulle (Parijs) en vliegt zondag eerst terug naar Frankrijk (Istres nabij Marseille), waar de Franse passagiers opgevangen worden. Daarna vliegt het toestel door naar Melsbroek.

De gerepatrieerden worden bij hun aankomst op de militaire luchthaven van Melsbroek meteen opvangen door een medisch team van de overheid, onder begeleiding en beveiliging van Defensie, zo meldt Brussels Airport.

De niet-Belgen worden naar hun eigen land gebracht via ofwel aparte vluchten van op Melsbroek, georganiseerd door de eigen lidstaat, of met busvervoer, ook georganiseerd door de eigen lidstaat.

De Belgische gerepatrieerden worden via afzonderlijk vervoer overgebracht naar het militair hospitaal in Neder-Over- Heembeek. Minister De Block benadrukt dat het gaat om mensen die niet ziek zijn. Als er toch mensen ziek zouden worden, zullen die geïsoleerd worden van de groep.

Wereldwijde noodsituatie

De WHO heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus ondertussen bestempeld als een internationale noodsituatie.

Het virus krijgt van de VN-organisatie de 'PHEIC-status'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid. Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht.

De beslissing kwam er na de eerste bevestigde gevallen van overdracht van mens naar mens buiten China.

Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico's erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden. Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste 'PHEIC' werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in het noordoosten van Congo.

Het uitroepen van het internationale alarm is een oproep tot alle landen van de wereld om hun antwoord op de ziekte te coördineren onder leiding van de VN-organisatie.

'Onze grote bekommernis is de mogelijkheid dat het virus zich verspreidt in landen waar de gezondheidssystemen zwakker zijn (...). Het is geen motie van wantrouwen ten opzichte van China', zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij prees het optreden van de Chinese autoriteiten.

De WHO beveelt met de beslissing ook niét aan reizen naar het Aziatische land in te perken, net zomin als het handel drijven, zei de topman.

'Wij zitten hier allemaal samen en we kunnen het (verder verspreiden van het virus) enkel samen stoppen', aldus Tedros. Hij riep op tot internationale samenwerking om ontwikkelingslanden te helpen, om te werken aan vaccins en diagnoses, en het herdenken van plannen voor volksgezondheid.

Negatief reisadvies

Enkele uren na de aankondiging van de WHO trokken de Verenigde Staten het reisadvies voor China op naar niveau vier. Amerikanen krijgen de raad om niet naar China te reizen.

België paste woensdag al het reisadvies voor China aan. Met uitzondering van Hongkong worden niet-essentiële reizen naar China afgeraden. Naar Wuhan en de hele provincie Hubei worden alle reizen afgeraden.

De Chinese gezondheidsautoriteiten lieten in de meest recente balans weten dat intussen 213 mensen aan het coronavirus zijn overleden. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat op 9.692. Het Wuhan-virus brak in december uit op een vismarkt in Wuhan, waar naar verluidt exotische dieren werden verkocht voor consumptie.

Het nieuwe virus behoort tot dezelfde familie van coronavirussen als het SARS. Het wordt echter beschouwd als minder "krachtig", maar is wel besmettelijker. Volgens de WHO doodde de SARS-epidemie in 2002-2003 op wereldschaal 774 van de 8.096 besmette mensen, voor de ziekte onder controle werd gebracht.

