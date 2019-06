De Tsjechische eerste minister Andrej Babis heeft donderdagochtend vroeg de motie van wantrouwen tegen zijn regering zoals verwacht overleefd.

Babis ligt zwaar onder vuur omdat de multimiljardair en oprichter van de populistische ANO-partij onrechtmatig EU-subsidies opstreek voor zijn firma's. Zondag kwamen in Praag 280.000 mensen op straat om zijn ontslag en een onafhankelijk onderzoek naar de zaak te eisen, de grootste betoging in Tsjechië sinds de val van het communisme in 1989.

Vijf oppositiepartijen hadden de motie ingediend tegen Babis en zijn regering, al wisten ze dat die weinig kans maakte. In het parlement stemden 85 van de 200 parlementsleden voor de motie - voor een meerderheid waren 101 stemmen nodig geweest.

Aan de stemming in het parlement ging 17 uur debat vooraf. Babis zei daar dat de motie van de oppositie een poging was om het land te destabiliseren. De premier bleef ontkennen van zijn positie misbruik gemaakt te hebben om subsidies voor zijn bedrijven op te strijken.

Volgens een voorlopig rapport van de Europese Commissie zou Babis, volgens Forbes de tweede rijkste man van Tsjechië, verplicht kunnen worden om tot 17,4 miljoen euro terug te betalen aan Brussel.