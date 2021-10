De Amerikaanse president Joe Biden zegt donderdag dat de Verenigde Staten klaar zijn om Taiwan militair te verdedigen bij een aanval door China. China, dat het eiland beschouwt als deel van zijn grondgebied, maant in een reactie Biden aan tot 'voorzichtigheid'.

'Ja, we hebben een engagement in die zin', zei Biden in een gesprek met kiezers in Baltimore, dat CNN uitzond.

De twee grootste economieën ter wereld gaan geregeld met elkaar de confrontatie aan, over talrijke kwesties, in een soort koudeoorlogklimaat. Maar de Taiwanese kwestie wordt dikwijls beschouwd als de enige die een gewapend conflict kan veroorzaken.

De volgende ambassadeur in Peking, carrièrediplomaat Nicholas Burns, zei woensdag dat je 'geen vertrouwen moet hebben' in China als het aankomt op Taiwan. Hij adviseerde om meer wapens te leveren aan het eiland, zodat het zich beter zou kunnen verdedigen.

Burns deed de uitspraken in de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat, die zijn benoeming moet bevestigen.

'Voorzichtig'

De Chinese regering heeft al gereageerd en Joe Biden opgeroepen om met 'voorzichtigheid te handelen en te spreken' over Taiwan. Het eiland is een 'onafscheidelijk deel' van het Chinese grondgebied, zo beklemtoont het ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Voor zaken die betrekking hebben tot zijn fundamentele belangen, zoals de soevereiniteit en territoriale integriteit, laat China geen enkele ruimte voor een compromis'.

Hereniging

Taiwan heeft een eigen regering sinds de overwinning van de communisten in continentaal China in 1949. Maar Peking beschouwt Taiwan als een van zijn provincies.

Het dreigt er ook mee om geweld te gebruiken als het eiland formeel zijn onafhankelijkheid zou uitroepen. De Chinese president Xi Jinping zei wel recent dat hij hoopte op een 'vreedzame' hereniging.

